Pilar Rubio es una de las españolas más seguidas, por lo que es lógico que todas sus apariciones públicas generen un gran interés. Sin embargo, no estábamos listas para el lookazo que se ha llevado a su última escapada a la nieve en compañía de unos amigas. En amor y compañía han pasado unos días en Megève, una localidad francesa situada en la región Auvernia-Ródano-Alpes, en el departamento de Alta Saboya. Es uno de los pueblos más bonitos para los amantes del esquí y al parecer, también, para las amantes de la moda como ella. ¿Y cuál ha sido el look que eligió para visitar esta exclusiva estación alpina? Un mono de Chanel, inspirado en las carreras de Fórmula 1, que es una auténtica maravilla.

A la presentadora le encanta vestirse de lujo, por eso no duda en manifestar su gusto por la firmas caras cada vez que tiene ocasión. “Disfrutando de Megève junto a mis compañeras”, decía Pilar. Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han recibido tantos elogios como su estilismo: un mono ceñido rojo con escote en ‘V’ y cerrado con cremallera, que combinó con un cinturón de la firma parisina en color blanco a contraste. A los pies, unas botas blancas alpinas. Mención aparte merece su look beauty, con el pelo liso perfectamente peinado y un maquillaje natural en tonos nude que aportan el toque glam.

Sin duda, el armario de Pilar es uno de los más envidiados, no solo por su gran gusto, también porque cuenta con diseños de Alta Costura, y más desde que vive en París. Desde hace unos meses Pilar Rubio se ha confesado una apasionada de los diseños de Chanel. De hecho, son varias las ocasiones que ha escogido la firma para crear auténticos lookazos como el de hoy.

El mono rojo de Pilar Rubio tiene una historia que merece ser contada

Como os comentamos, el mono rojo de Pilar es de maison francesa. Forma parte de la colección crucero de la la temporada de 2022/2023 que la marca presentó en mayo. Un desfile que tuvo lugar en la ciudad de Montecarlo, donde vimos prendas en color rojo Ferrari, que hacían alusión tanto al mundo del motor, y al emblemático circuito de carreras de Montecarlo, así como como a los colores del Principado de Mónaco y al escudo de la familia Grimaldi. El precio del mono es de 9.800 euros. ¡Mira!