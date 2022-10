Tras arrasar con el bolso XS perfecto para llevar el móvil, Ana Soria cambia la ciudad por el campo y sorprende con el outfit elegido. ¿La clave del éxito? La comodidad, su afán por seguir las tendencias y su pasión por las prendas clásicas. La joven ha elegido 3 prendas básicas expresamente para pasar unos días de desconexión rodeada de naturaleza. Con colores neutros que combinan con el paraje y texturas suaves, la novia de Enrique Ponce ha demostrado que se puede ir fashion y disfrutar al aire libre sin perder el estilo.

Ana ha creado un look con prendas de temporada y ha llevado unos pantalones vaqueros en azul claro de tiro medio, que destacan por tener el bajo acampanado. Los ha combinado con una blusa de satén en color verde aguacate que sobresale por ir acompañada de un nudo que marca la zona de la cintura. Añade unas deportivas blancas sencillas perfectas para aguantar toda la actividad del día. En definitiva se trata de un outfit todoterreno en clave causal, pero que perfectamente podría llevar en la ciudad.

Su combinación de la blusa holgada junto a un pantalón vaquero es lo ideal para aguantar la actividad del día. Ana aprovechó su escapada campestre para torear una vaquilla junto a Enrique. Y también para cabalgar dentro de una finca a lomos de un caballo marrón.

Estas imágenes dejan claro que la relación entre Enrique y Ana va viento en popa. La pareja tiene un futuro prometedor y aunque todavía no planean pasar por el altar, lo cierto es que ambos viven su noviazgo ajenos a las fortísimas críticas que rodean su romance.

La camisa verde con nudo integrado de Ana Soria es perfecta para marcar la cintura

Su look es muy fácil de replicar. Puedes comprarte una camisa lisa con un nudo integrado o, sencillamente puedes elegir un modelo que ya tengas en el armario (a poder ser de estilo oversize) y hacer el nudo tú misma a la altura de al cintura. Todas las opciones son igual de válidas y le dan un aire especial a tu look. Además combinan con absolutamente todo tu armario. De hecho, si tienes una camisa de color blanco o verde (como la de Ana) puedes crear un look súper juvenil si lo acompañas de unos vaqueros mom o una falda de tiro alto.