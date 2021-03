Simone Rocha x H&M, la última colección de la marca sueca, tiene prendas inspiradas (y mucho) en el estilo de Meghan y Kate. ¿Casualidad? No lo creo.

El pasado 11 de marzo salía a luz la que, sin lugar a dudas, ha sido la colección más deseada de H&M de los últimos meses. La marca sueca se une anualmente a una firma de alta costura y acerca, en precios relativamente low cost, la moda de la pasarela a la calle. Hace unos años el encargado de hacer esta línea fue Jeremy Scott, director creativo de Moschino, que sacó el lado más gamberro de todas y cada una de nosotras; la temporada pasada le tocó a Giambattista Valli, que nos hizo soñar a todas con sus vestidos y faldas de tul más románticos; y esta primavera la gran Simone Rocha ha sido el diseñadora elegida para esta esperadísima colaboración.

Con los adelantos que pudimos ver de la colección, teníamos claro que la diseñadora se había inspirado (y mucho) de la moda británica e irlandesa; pues ella misma nació en Dublín hace 34 años. Sin embargo, en cuanto la vimos al completo en la página web de H&M, supimos que, más que en la estética British general, Simone Roche para esta colección se ha fijado en el estilo de las duquesas más fashionistas de la monarquía actual. Hablamos, cómo no, de Kate Middleton y de Meghan Markle.

Simone Rocha x H&M, ¿una colección inspirada de Kate Middleton y Meghan Markle?

Aunque no ha habido ninguna declaración al respecto sobre si Kate y Meghan han jugado un papel importante a la hora de diseñar esta completísima colección; lo cierto es que si nos fijamos en muchas de las piezas que componen esta nueva línea low cost, descubrimos que son diseños que bien podrían llevar en sus eventos más especiales las esposas de William y Harry de Inglaterra. De hecho, para ser más exactas, muchas de las prendas y de los complementos que están que ya están a la venta son muy similares a otras, de marcas sustancialmente más caras, que Kate Middleton y Meghan Markle han lucido con anterioridad.

Abrigos, diademas, pendientes, vestidos y pantalones que la duquesa de Cambridge y la de Sussex han llevado en Buckingham y que ahora pueden ser tuyos convertidos en faldas, sudaderas y trenchs. ¿Que no nos crees? Echa un ojo a estas cuatro prendas y a estos dos accesorios que, si bien no son idénticos, se dan un aire (y casi un viento huracanado) a algunas de las piezas que Kate y Meghan han incluido en sus mejores looks. ¡Nos fascinan!