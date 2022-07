Pocas prendas, pero muy bien seleccionadas. Esto es lo que te proponemos con la maleta cápsula del verano 2022. No tienes que llenar tu equipaje de vestidos y más vestidos que luego caerán en el olvido, opta solo por los infalibles, uno para la playa, otro más arreglado y el último para brillar durante una noche frente al mar. Toma nota porque te damos las claves de todo lo que necesitas para disfrutar de un descanso estival de diez.

Comenzamos haciendo la maleta y pensando, inevitablemente, en la playa. Para esos días tan ansiados te proponemos un caftán en un tono claro, un bañador negro, unos shorts vaqueros y una camiseta. Algunas son prendas básicas, que seguro tendrás en tu armario, pero que siempre resultan eficaces. Más allá de los vestidos de tendencia, en muchas ocasiones recurrimos a estas hasta la saciedad.

La maleta perfecta

El calzado suele convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza cuando hacemos la maleta porque siempre ocupa mucho sitio. Te proponemos solo dos pares, unas zapatillas blancas para recorrer todos los rincones de tu destino soñado que tienen el plus de que combinan con todo y unas sandalias de cuña en un tono beis que podrás lucir con tus distintos looks. No puede faltar una prenda a la que recurrir cuando refresque por la noche y nada mejor que una sudadera marinera que vaya a la perfección con los shorts denim.

En cuanto a esos días en los que te apetezca ir más arreglada te proponemos un pantalón blanco con bordado inglés y rematado en ondas. Una prenda que puedes llevar con una blusa blanca y crear un look de inspiración ibicenca que siempre funciona a la perfección en verano. Por supuesto, también hemos pensando en un vestido con estampado floral que siempre se convierte en una prenda versátil como pocas a la que exprimir su máximo potencial. Para terminar, un bolso tipo cesta confeccionado en fibras naturales que pega con todo y te permite llevarlo tanto con asa de mano o en estilo bandolera.

Una vez hecha la maleta… ¡Solo queda disfrutar de un gran verano!