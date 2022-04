Paula Echevarría se ha dado un capricho durante las vacaciones de Semana Santa, cualquier fecha es buena para hacerse con un bolso bandolera verde pastel. Este color es el nuevo negro y lo puedes combinar con cualquier cosa durante esta temporada, porque está por todas partes.

El precio del bolso de la firma italiana Prada es de 2.000 euros, sí, no se nos ha escapado ningún cero, pero… ¿sabéis que es lo mejor? Pues que hemos encontrado una bandolera muy parecida a menos de 4 euros. Os contamos todo sobre el bolso y analizamos los looks con los que lo ha combinado a continuación.

El diseño del bolso Prada Cleo es una reinterpretación de un modelo emblemático de la marca de los noventa. El material del que está hecho es de piel cepillada, un material moderno y versátil característico de las colecciones de esta firma que culmina con el logo en la solapa de cierre.

Los colores pastel del bolso de Paula Echevarría combinan a la perfección con el denim

La actriz es una apasionada de los bolsos y cuando se hace con uno nuevo le saca el máximo partido, en esta ocasión ha creado dos estilismos usando el mismo bolso verde agua: uno con un vestido de Mango y otro con un total denim de Primark. ¡Vamos a verlos!

El primer look consistió en un total denim de la marca Primark, unos pantalones vaqueros de tiro alto rectos y una camisa vaquera abierta en el mismo tono, debajo de la camisa se puso una camiseta blanca básica. Para finalizar se protegió con unas gafas de sol Hawkers y, por supuesto, colgó de su hombro el bolso de Prada verde pastel, que es una maravilla. Con dos básicos de fondo de armario, la influencer de moda montó un estilismo casual digno de encomio.

Para el segundo look, que nos gusta mucho más, Paula eligió un vestido con estampado floral en tonos rojo coral de Mango, con aberturas laterales de estilo cut out, que es una tendencia muy marcada en esta temporada. Los accesorios (gafas y pendientes también en rojo coral) y las sandalias de tiras nude eran de esta firma y combinaban a la perfección con el tono del vestido. Una pedicura perfecta en color vino remataba el outfit de la asturiana.

Los tonos coral también van muy bien con el verde agua que es muy veraniego

Te lo pongas con lo que te lo pongas este bolso es un partido, por eso te hemos buscado el bolso en su versión low cost, es de la marca Shein, y cuesta solo 3,75 euros. Ahora no tenéis excusas para no llevar un bolso bandolera en color pastel. Desliza para descubrir los looks y elige tu favorito, ambos son muy casual y te quedarán genial para una tarde veraniega o una noche de primavera.