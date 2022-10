La segunda Academy Museum Gala 2022 ha tenido lugar por fin. Uno de los eventos más importantes de la industria del cine reunió a las celebrities internacionales más importantes del momento. Esta gran gala de Hollywood ha congregado a actrices de la talla de Kaia Gerber, Glenn Close, Amal Clooney o Hailey Bieber. Aunque las protagonistas y las más esperadas de la noche fueron Tilda Swinton y Julia Roberts, que fueron premiadas con el Premio Visionary y el Premio Icon respectivamente.

Esta white carpet nos ha traído diseños de alta costura que no han dejado a nadie indiferente. Lo mejor es que, viendo desfilar a nuestras celebs favoritas, nos hacemos una idea de las tendencias de los looks de invitada que llevaremos a lo largo de la temporada otoño-invierno 2022/2023. Jessica Chastain y Lilly Collins apostaron por los vestidos con estampados florales largos y con mucho volumen, una tendencia que nunca nos abandona en las alfombras rojas ni en los photocalls.

Christina Ricci, la mítica Glenn Close y Eiza González optaron por el brillo, la pedrería y las lentejuelas, desde el look más clásico y elegante de una Glenn llena de vitalidad al atrevido despliegue de lentejuelas de Eiza González.

Julia Roberts y Hailey Bieber reinan en la white carpet de la Academy Museum Gala 2022

Por otro lado, Nicola Peltz Beckham, Regina Hall y Olivia Wilde hicieron una apuesta segura con los estilismos adornados con plumas que están causando sensación en la moda de las últimas semanas. La pluma de colores en tops, vestidos, faldas y blusas se convertirá en los más socorrido de las alfombras rojas de este invierno. Aunque en está ocasión las plumas iban cosidas a tres vestidos espectaculares que nos dejaron sin palabras.

Uno de los looks más arriesgados vino de la mano de Julia Roberts, que le dio una vuelta al traje dos piezas masculino. La actriz se enfundó en un vestido negro con estructura externa forrada en forma de corset y una blazer oversize sobre sus hombros. Desliza para ver todos los looks de la gran gala de Hollywood en la galería y no te pierdas ni un detalle.