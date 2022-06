Nikolaus y Vanina, unos buenos amigos de Montecarlo de la familia Grimaldi han invitado a toda la estirpe de royals a su enlace. Carolina de Mónaco, Alexandra de Hannover, Charlotte Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, y Beatrice Borromeo han asistido a la boda en la ciudad eterna con unos looks impresionantes que tenemos que analizar, y que nos sirven de inspiración para nuestros eventos más importantes de la temporada.

La familia ha paseado por las calles de Roma, concretamente a la iglesia de San Lorenzo in Lucina, ataviados con sus mejores galas, como si no supusiera un esfuerzo ir vestido con la clase y elegancia que les caracteriza. Desde Carolina de Mónaco hasta Alexandra de Hannover, todo han sido looks de 10, por eso vamos a comentarlos uno a uno, sin perdernos un detalle.

Analizamos los looks de boda de los Grimaldi al completo, de Carolina a Alexandra

Carolina de Mónaco, haciendo siempre alarde de su talento para elegir estilismo, nos ha sorprendido con un conjunto de lo más clásico; un dos piezas de tweed blanco que a simple vista nos recuerda al modelo estrella de Chanel. La chaqueta tenía una botonadura frontal, con botones joya blancos y un entretejido en tonos lilas, un color muy de moda, además completó el outfit con unos pendientes colgantes blancos, gafas de sol y un minibolso de cadena dorada con logotipo de Chanel.

Tatiana Santo Domingo optó por un vestido negro de lunares blancos de Alessandra Rich, valorado en 1.600 euros. El carísimo vestido tenía un corte midi y péplum en el talle, un volante precioso que le daba movimiento a la figura. Además tenía las mangas cortas abullonadas y el escote en uve, muy elegante y veraniego.

En su caso, Carlota Casiraghi también optó por la firma francesa Chanel, para acompañar a su madre, pero dándole un look completamente distinto y mucho más moderno a su look de invitada. Un dos piezas falda y chaqueta estampado de colores y logotipos de Chanel imitando su clásica silueta pero con un aire completamente diferente. Como accesorio estrella, un bolso morado de Chanel, para variar.

Desliza para ver los looks al completo de Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, Alexandra de Hannover y sus hermanas. No te pierdas nada de la boda a la que han asistido los Grimaldi.