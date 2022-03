A pesar de los días lluviosos no se nos han quitado las ganas de primavera. Hemos desterrado las prendas invernales y solo queremos ver e inspirarnos en los looks que nos indican que la estación más vibrante del año ya está aquí. Y estamos de suerte, porque la mayoría de las famosas ya están vistiendo las tendencias de la temporada, aunque sea con pequeñas pinceladas en sus estilismos. Gloria Camila lo acaba de hacer con una blazer en uno de los tonos más favorecedores (y que precisamente su hermana Rocío Carrasco ya llevó en una de sus intervenciones televisivas).

En muchas ocasiones una sola prenda puede elevar el look más sencillo. Eso es lo que ha hecho la hija de José Ortega Cano en su último estilismo, formado por las prendas más básicas, pero con una americana que hace destacar todo el look. ¿Lo mejor? Que hemos descubierto de dónde es y está al alcance de todos los bolsillos.

La blazer de Gloria Camila puede ser tu mejor aliada para los looks de entretiempo

Con un estilo muy desenfadado, el armario de Gloria Camila no destaca por tener las firmas más exclusivas. Solo con los bolsos hace excepción y recurre a marcas como Yves Saint Laurent o Prada, para el resto, su vestidor está al alcance de casi todos los bolsillos. Y con su último look nos lo ha demostrado. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ ha elegido una blazer azul tinta de esta temporada de Zara, un color de lo más favorecedor y que puede convertirse en la mejor aliada para tus looks de entretiempo.

Una blazer abierta, de cuello solapa con manga remangada por debajo del codo con trabilla y botón dorado, marcadas hombreras y bolsillos delanteros con solapas. En la web de la firma de Inditex también la puedes encontrar en crudo, negro y rojo, pero, sin duda, el azul intenso es el más favorecedor de todos. Todavía está disponible en la web en las tallas M, S y XS y tiene un precio de 39,95 euros.

La hija de Ortega Cano la ha combinado con un top negro y unos vaqueros de tiro alto.

Los colores potentes de la primavera

Esta temporada el abanico de colores es para todos los gustos. Desde los looks monocolor en blanco a los tonos más intensos como el amarillo o el naranja. También las distintas gamas del azul son tendencia, y entre ellos, el intenso es el más favorecedor de todos.

Puedes llevarlo en un look total de traje o hacer como Gloria Camila y convertirlo en el gran protagonista acompañando a prendas más discretas. Hagas lo que hagas con este tono siempre vas a acertar.