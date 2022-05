La hija de Rocío Jurado ha heredado la devoción innegable de su madre por la Virgen de Regla, patrona de Chipiona, para la que «la más grande» cantó en incontables ocasiones. Rocío Jurado fue una fiel creyente hasta sus últimos días de esta imagen, que ahora sale en procesión extraordinaria. Desde hace tres años, por la pandemia, la Virgen no había salido en procesión y, por fin, sus más devotos fieles han asistido a verla, entre ellos, familiares cercanos de la cantante. Hemos podido ver a Rosa Benito, José Ortega Cano, David Flores o Gloria Mohedano asistir a este evento religioso de punta en blanco. Sin ninguna duda, Gloria Camila ha sido una de las mejores vestidas con un traje estampado espectacular en la misa de la Virgen de Regla.

Gloria Camila ha llegado al Santuario de Nuestra Señora de Regla de la mano de su padre luciendo un traje de dos piezas muy cool, con un estampado vegetal en tonos azul klein y verde lima, con botonadura frontal cruzado, un estilismo muy acertado y veraniego. El traje era de satén, un material estupendo para las altas temperaturas, ya que es muy fluido. Los pantalones eran de corte campana, una tendencia que se está repitiendo mucho este año tanto en moda formal como casual y que estiliza mucho la figura.

Gloria Camila eligió un traje dos piezas con estampado vegetal para la misa de la Virgen de Regla

La colaboradora de Ya son las ocho acertó con el traje, aunque quizá los complementos no fueron los más acertados. El estampado del traje de Gloria era muy vistoso, acaparaba todas las miradas, por lo que una sobrecarga de complementos podía chafar el estilismo. Un bolso de cadena en un tono verde botella desentonaba con el verde lima del estampado vegetal, pero no somos perfectas, sabemos que era un traje difícil de combinar. Una cadena de eslabones al cuello, más sus pulseras de cadena, los pendientes, la bandera de España en la muñeca, los anillos y el accesorio del móvil, dejaron un look algo sobrecargado.

Las sandalias fueron un acierto, un tacón transparente y una manicura en color burdeos que destacaba en un color completamente distinto del outfit, le daba un toque chic a sus pies. Gloria tuvo mucho tino con el maquillaje y el peinado, con los que lució una piel perfecta y una melena lisa muy elegantes.