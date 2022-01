Con el paso de los años, Gloria Camila Ortega ha ido evolucionando en cuanto a estilo se refiere. Su estilo es muy personal y en muchas ocasiones opta por outfits muy atrevidos y cañeros. Los vestidos mini, las botas de track, los abrigos oversize o los jerséis calentitos son algunas de las prendas que le hemos visto durante los últimos meses. La hija de Rocío Jurado combina a la perfección prendas low cost con algunos accesorios de firmas más de lujo. Sin embargo, este lunes ha sorprendido con una carísima sudadera de una de las marcas más de lujo del mercado: Gucci. La joven ha acudido a sus quehaceres diarios, como echar gasolina, con esta sudadera tan especial de la que te contamos todo.

La sudadera de Gloria Camila es de una colección pasada y ya no está disponible en la web

Gloria Camila ha reaparecido con su look más relajado para sus tareas diarias. Sin embargo, un estilismo casual no es sinónimo de prendas que no tienen nada que decir, que no aportan nada y que no dan un aire chic al outfit. Conseguir un look informal e impecable no es tarea fácil, aunque lo cierto es que la joven lo ha logrado. Y es que ha optado por una sudadera de la lujosa firma de una colección exclusiva bajo el nombre de Maison de L’amour Gucci, que ya no está disponible en la tienda web debido a que se debe de una colección anterior.

Sin embargo, hemos buceado por la web de la firma y hemos visto el precio que oscila una sudadera de este tipo y estaría desde los 800 euros hasta los casi 1.000 euros. Este modelo, en negro, con los colores de la firma y la tipografía en dorado ha acaparado los flashes de los fotógrafos en la gasolinera donde Gloria ha ido a repostar su coche.

Te hacemos un shopping para que puedas copiar su look más informal

La joven ha elegido combinarlo con unos sencillos vaqueros en tono azul. Ha optado por un modelo de jeans que se ajusta perfectamente a su silueta. A sus pies, unas zapatillas blancas de suela track con los que gana unos centímetros de altura. Estas sneakers las firma Naked Wolfe, cuyo precio oscila sobre los 200 euros. También se refugiaba del frío con un chaleco de plumón en negro. También ha querido pasar desapercibida escondiéndose detrás de una gorra en tono verde. Sin lugar a dudas, un look súper casual fácil de copiar. Eso sí, con prendas de tus tiendas low cost favoritas. Por este motivo, hacemos un shopping para que puedas copiar el look de Gloria Camila, al mejor precio. Desliza hacia abajo.