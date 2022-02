Georgina Rodríguez siempre es fiel a su estilo. La novia de Cristiano Ronaldo presume de barriga de embarazada con un look en el que combina elegancia con comodidad. De sobra es sabida la afición de la modelo por el eclecticismo en lo que se refiere a la moda. Georgina reconoce que le gustan tanto las exclusivas prendas de las firmas más prestigiosas como la ropa más casual apta para todos los bolsillos. Y así lo ha puesto de manifiesto con su último look.

Georgina, ideal con un estilismo en el que presume de barriguita de embarazada

En su última publicación en redes sociales, la novia de Cristiano Ronaldo nos ha enseñado el avanzado estado de su embarazo con un look en el que no esconde su barriga de mellizos. Y no es para menos, porque la influencer está radiante y muy favorecida con el outfit elegido.

Georgina se ha puesto una americana color nude decorada con símbolos en un tono más claro y botones dorados. La exclusiva prenda pertenece a la última colección de Balmain y cuesta casi 2.000 euros. La modelo ha combinado la chaqueta con un jersey de cuello alto de color blanco de cashmere y unos leggings negros, dos prendas que le aportan el estilo y la comodidad tan propios de sus looks. Georgina ha rematado su estilismo con unas llamativas y super exclusivas deportivas Yeezy, poniendo de manifiesto lo que le gusta combinar prendas de diferentes estilos y precios, algo que no decimos nosotras, sino que ella misma ha reconocido en su documental de Netflix.

«Soy Georgina» un éxito mundial que tendrá segunda temporada

Con este outfit, la novia de Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar que la moda es una de sus grandes pasiones, un aspecto que pone en evidencia con sus publicaciones en Instagram donde cuenta con 35,5 millones de seguidores, así como en «Soy Georgina», el exitoso documental protagonizado por la influencer en Netflix. La primera temporada ha sido lo más visto en multitud de países, y por ello, la plataforma no ha querido perder la oportunidad de renovar el formato por una nueva temporada, por lo que podremos seguir disfrutando de los estilismos de la modelo.

Esta segunda tanda de episodios, que se encuentra en fase de grabación, se está centrando en el embarazo de la pareja de Cristiano Ronaldo. Y es que tanto Georgina como Cristiano se muestran emocionados ante la llegada de sus pequeños. Dos bebés que se unirán a los juegos de Alana Martina -la primera hija en común de la pareja-, Cristiano Ronaldo Jr, y los mellizos Eva y Mateo. Mientras que llega el momento de dar la bienvenida a los nuevos miembros de la familia, Georgina Rodríguez presume de barriguita con los looks más favorecedores.