Este miércoles nos deleitábamos con la presencia de Rocío Muñoz Morales en la primera gran alfombra roja dentro del Festival de Venecia. Sin embargo, otra española no ha tardado mucho en aterrizar. La presencia de Georgina Rodríguez ha eclipsado a los asistentes a este evento único del mundo del cine en la ciudad de los canales. La novia de Cristiano Ronaldo ha sido la gran protagonista de la jornada de este jueves, quien ha acudido a la presentación de la película ‘Tar‘, una película de drama psicológico de 2022 escrita y dirigida por Todd Field y protagonizada por Cate Blanchett como una reconocida directora y compositora en el mundo internacional de la música clásica llamada Lydia Tár.

Georgina Rodríguez ha sorprendido a todos con su impactante look, que ha dejado a todos boquiabiertos. La de Jaca se ha enfundado en un vestido de satén de corte midi pero en el que destacaba una gran abertura lateral de infarto. Se trata de un diseño italiano firmado por Genny, firma de la que es imagen, de cuello halter y en negro con el que presumía de un cuerpazo y que está disponible en su página web por 1.100 euros. Destacaba un collar XXL colocado sobre el cuello del mismo en dorado con una piedra en negro, a juego con el vestido.

Georgina Rodríguez se ha inspirado en Audrey Hepburn para elegir su peinado

En sus pies, unas mules de efecto satinado en negro con detalles de pedrería coordinaban a la perfección con el tono de su manicura y pedicura. ¡Y es que Georgina ha apostado por todo al negro! Uno de los platos fuertes de su look ha sido su peinado, muy a lo Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’. Se trataba de un recogido alto con flequillo de lado que no es apto para todos los rostros. Un peinado muy arriesgado que lo amas o lo odias. ¿Quieres ver el look al completo y el del resto de invitadas? ¡Sigue leyendo!