Fresco, bonito y con un potente mensaje. Así es el kimono que ha enamorado a Gema López y que pronto te conseguirá conquistar a ti.

Los primeros rayos de sol ya han salido y la subida de las temperaturas es toda una realidad. Y es que no cabe duda de que con mayo ha llegado el fin del estado de alarma pero también el buen tiempo. Una situación que ha hecho que nosotras no podamos estar más contentas; ni tampoco Gema López, que desde que diese comienzo la primavera no ha dejado de presumir de looks y conjuntos perfectos para los meses más cálidos y coloridos del año. La colaboradora de Sálvame ha posado en su cuenta de Instagram con sus vestidos favoritos (los de flores y aire boho) pero también con prendas más ponibles para estos días tan cálidos y gustosos. Y entre estas últimas se encuentra el kimono.

El kimono, la prenda que ha enamorado a Gema López y a todas nosotras

La tertuliana más estilosa de Telecinco ha compartido a través de stories con sus más de 335 mil seguidores el que, sin duda, es el kimono más original que hemos visto en esta temporada. Se trata de un diseño fresco y bonito pero que además presenta un potente mensaje en varios idiomas. Y es que en su espalda se puede leer la palabra «Esperanza» en español, inglés, alemán, francés, ruso, chino… Una palabra bastante significativa que, si la unimos a que hace unos días confesó en el plató de su programa que estaba soltera y abierta al amor, puede significar que espera encontrar pareja este verano. ¡Nos encantaría!

Sea como sea y signifique lo que signifique, lo cierto es que la prenda no ha podido gustarnos más. ¡Pues nos resulta ideal para estos meses de primavera! Muy ligero de llevar, sus estampados elevan cualquier look porque encajan a la perfección con vaqueros, todos los estilos de pantalones, vestidos y faldas. Especialmente si te haces con uno como el de Gema López que, además llevar pintada la palabra «Esperanza», también presenta unas enormes y originales garzas a cada lado. Un estampado de lo más llamativo que no puede gustarnos más.

El de ella pertenece a la colección de Anabel Lee, una diseñadora e ilustradora extremadamente creativa y se trata del modelo Garzas. Tiene un precio de 65 euros y, fluido y largo hasta el tobillo, con manga larga amplia y un print de ensueño, no puede parecernos más ideal para llevar a la playa, al chiringuito a dar un paseo de domingo con amigas. Con él, las posibilidades son prácticamente ilimitadas.