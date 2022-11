De Victoria Federica a Carmen Lomana pasando por Lara Álvarez, no hay famosa que no se haya hecho ya con un par de botas de estilo cowboy. Y es que no solo se trata de una de las tendencias más vistas de este año en los pies de las famosas, también es un calzado súper ponibble, cómodo y, pega con absolutamente todo. Quedan de maravilla con vestidos cortos y largos, también con pantalones y faldas y se adaptan a todas la situaciones, desde las más serias (como para ir al trabajo) a las más casuales (como una salida con amigas). ¿Todavía no tienes unas? Seleccionamos las de Gema López. ¡Son lo más!

Entre las botas camperas en tendencia no podían faltar las favoritas de muchas: las decoradas con flecos, un adorno típico de los indios americanos. Las prendas o el calzado adornado con flecos fue un éxito en la década de los 70, pero sigue en boga hoy en día. De hecho, Gema se pone estas botas a todas horas y no nos extraña porque son ideales para crear looks urbanos y relajados al más puro estilo cowgirl.

Con su último look, es la inspiración perfecta para un estilismo con botas camperas fácil y sin complicaciones. Un conjunto para el que solo necesitarás contar con los piezas básicas de fondo de armario: una camisa vaquera, unos jeans de pitillo y un chaleco de punto.

Las suyas son de su marca ne&nu y tienen un precio de 169 euros. Son de serraje, el tacón es cuadrado y tiene un aire bohemio que hipnotiza. Si te gustan puedes echar un vistazo a la página web y elegir número entre el 36 y el 41.

El modelo presentado por la periodista, de color marrón y de ante, nos recuerda que siempre podremos jugar cuando de estilo se trata. Como todo el protagonismo se lo llevan las botas, lo clave es combinarlo con un total look simple, como el de Gema. Ella consigue una mezcla muy equilibrada de tendencias.

Gema López se rinde a las botas cowboy, el nuevo calzado viral

Las botas cowboy, caña baja o media, son los aliados perfectos de los pantalones pitillos. Te hacen parecer más alta y sin necesidad de llevar tacón. Además, las botas de Gema, en color marrón, son ideales para crear contraste con un conjunto en tonos claros como el suyo. Sí, las botas típicas del lejano oeste han vuelto para quedarse y triunfan entre las mujeres más fashion del universo Vip.