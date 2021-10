La colaboradora de ‘Sálvame’ ha mostrado algunas de las prendas de entretiempo que son perfectas para combinar con botas altas y chalecos de punto.

Hace ya unas semana que despedíamos el verano y dábamos la bienvenida al otoño. Aún así, todavía tenemos la suerte de tener unas temperaturas impropias de la época, pero que agradecemos mucho. Y es que la mayoría de nosotros prefiere los meses de buen tiempo y menos los de frío, que suelen ser en enero y febrero. El veroño permite por ahora combinar prendas de verano con otras de invierno.

Gema López es una de esas personas. La colaboradora de ‘Sálvame’ no quieres guardar todavía los vestidos ni las faldas, sino que es capaz de combinarlas todavía con botas altas y con chalecos de punto. Eso es lo que ha hecho este pasado fin de semana, cuando aprovechando el buen tiempo ha mostrado algunas de las prendas nuevas de su firma.

La falda de volantes con estampado floral es la prenda clave en este look de Gema López. Se trata de la falda autumn, que es una de las novedades de ‘Ne&Nu’, la firma en la que ha puesto toda su energía como empresaria la colaboradora de televisión. Tiene un precio de 39,95 euros. Aprovechando la buena temperatura, las ha combinado con unas botas estilo cowboy, modelo Vegas Brown, de 159 euros.

Gema López cree que todavía hace tiempo para llevar faldas cortas

Y siguiendo fiel a sus prendas, ha apostado por completar el look con una camisa básica blanca. Siendo consciente de que aunque hace buen tiempo ya hace fresco, Gema ha combinado todo el look con otra prenda nueva de su firma: un chaleco de punto con cuello medio alto y aperturas laterales.

«Tenía ganas de mostraros alguna de las novedades que han llegado a @neandnu, así que me he pasado por el show room a bichear 🕵️‍♂️y ya he elegido los outfits que me pondré esta semana 😜 Si queréis descubrir todo lo nuevo que ha llegado pasaros por la web. www.neandnu.com. Como adelanto esta falda y este chaleco a mi me parecen una monada», ha escrito emocionada y orgullosa del look que ha compartido en sus redes sociales.

Gracias a este tipo de publicaciones, Gema ayuda a sus seguidores más fieles a saber qué ponerse en esta época del año. Para muchos es complicado saber qué ponerse, ya que todavía no hace tiempo para botas y botines, pero tampoco es agradable ya llevar sandalias. Ahora la colaboradora de ‘Sálvame’ demuestra que todavía se pueden combinar prendas de verano con complementos ya más cálidos.