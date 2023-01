La conocemos como una de las periodistas más aguerridas de la crónica social desde el plató de Sálvame, pero ahora ha añadido una faceta más a su curriculum con la que está muy ilusionada. Gema López ha debutado como diseñadora y el resultado no puede gustarnos más. Aunque hace un par de años, a la vez que abrió su tienda de moda ne&nu, se lanzó al mundo del diseño creando una camiseta (que fue un rotundo éxito), ahora ha dado el paso definitivo con toda una colección cápsula inspirada en la India. El aperitivo han sido unas faldas estampadas de seda, que ya las queremos absolutamente todas en nuestro armario.

Sus diseños no podían otra cosa que reflejar el espíritu boho que caracteriza su estilo y el resultado son seis maxi faldas de vuelo con volantes en seda, cinturilla elástica con detalle de cordón, amplia caída y un estampado único.

La experiencia de Gema López como diseñadora

Las faldas son el primer avance de la colección cápsula primavera-verano que han fabricado en India. Pero ne&nu by India no solo tendrá faldas, próximamente también encontrarás en la web pantalones, kimonos y vestidos en modal y rayón: «Todo es de estilo boho, que es el estilo que me identifica. Lo primero que hemos lanzado es la falda que es un diseño muy sencillo y muy básico, que puedes ponerte a cualquier edad. Es una prenda que a mí me identifica y que yo utilizo mucho, me la pongo tanto con un jersey en invierno como con un top en verano. Me pasa igual con las botas, yo iría con ellas hasta en agosto, me resultan muy cómodas», asegura.

La colección cápsula está pensada para que encaje en todas las edades y en todo tipo de cuerpos, ya que han ampliado las tallas.

Gema ha conseguido hacer realidad un sueño que llevaba en su cabeza mucho tiempo: «Lanzarte a esto lleva muchos meses de preproducción. Muchas llamadas a los fabricantes a la India, que nos mandasen muestras a España de los tejidos y les mandábamos previamente a ellos patrones para ver si con ellos lograban hacernos el primer sample para que nos convenciese. Y con todo eso preparado nos fuimos a Nueva Delhi. Allí lo más bonito fue probarnos los primeros patrones y sobre eso ir haciendo cambios y después elegir los estampados y las telas», nos cuenta Gema.

Un proyecto que le entusiasma

La periodista está entusiasmada con esta nueva aventura: «No soy diseñadora, no soy patronista, pero tengo muy clara la idea de lo que me gusta y cómo me gusta vestirme y lo que creo que puede funcionar. Además, cuidamos hasta el último detalle, todo está personalizado. Ahora no me planteo estudiar diseño, porque creo que hay grandes profesionales para eso, pero tampoco te digo no».

Sus compañeras de profesión también han sido un gran apoyo: «Me ha hecho mucha ilusión ver a cualquiera de mis compañeras con mi colección. Me han ayudado muchísimo y en ese sentido no puedo más que estar agradecida.