Gema López ha vuelto a la rutina con más fuerza que nunca. La colaboradora de Sálvame, que ha estado aislada casi dos semanas tras dar positivo en coronavirus, ha regresado al trabajo por la puerta grande. Y es que ha estrenado el vestido boho más ideal que hemos visto en todo lo que llevamos de verano.

Lo cierto es que durante su confinamiento, y desde la comodidad de su casa, Gema ha seguido muy activa en las redes sociales, donde nos ha mostrado estilismos de lo más inspiradores para estas fechas. Pero es que ahora… nos ha enamorado por completo con un vestido con aires bohemios que estamos seguras de que vas a querer tener en tu armario.

Gema López enloquece a sus seguidoras con su nuevo vestido

No hay duda: en verano los vestidos se convierten en protagonistas. Por la ligereza de los tejidos en los que están elaborados y la eficacia que tienen para construir estilismos infalibles con una sola pieza, están llamados a ocupar un lugar privilegiado entre nuestras perchas. Pero ojo, porque este 2022 sobresalen de forma especial los vestidos boho. ¿El motivo? Evocan ese espíritu hippie de los años 60 que logra rejuvenecer al instante y sumar un plus de estilo sin añadir demasiado formalismo.

Y después de ver a Gema López con su nuevo diseño boho no tenemos dudas: es la pieza clave que necesitas en tu vestidor. ¿Quieres más detalles? Se trata de un vestido maxi en color rojo vibrante que destaca por su original estampado, su sensual escote en pico y sus favorecedoras mangas caídas.

«Estás guapísima», «Que pasada de vestido, me encanta», le decían algunas de sus seguidoras. Debido al éxito que ha tenido este look, Gema no ha tenido ningún problema en desvelar que su nueva prenda estrella pertenece a la firma Ne&nu. ¿Su precio? 67,50 euros. La colaboradora, además, ha combinado su vestido de forma impecable: con unas sandalias de cuña en color amarillo y gafas de sol tipo aviador. ¿Quieres verla ya? ¡Sigue bajando!