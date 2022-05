Siempre hablamos de los bolsos y zapatos como complementos imprescindibles que consiguen hacer ganador (o destrozar) un look. Lo vemos en todas las influencers y en las que más saben de moda, siempre con accesorios de primeras firmas combinados con prendas low cost para conseguir los estilismos más top. Pero no solo debemos tener en el armario bolsos y zapatos, hay otro complemento imprescindible y, todavía más ahora que el buen tiempo se ha instalado en nuestras vidas para los próximos meses. Sí, estamos hablando de las gafas de sol, un complementos¡ esencial que no podemos olvidar. Todo el año nos acompañan, pero ahora que el sol reluce desde primera hora de la mañana no podemos salir a la calle sin ellas. ¿Qué modelo elegir? Nosotras nos quedamos con las gafas de sol de Irene Rosales, un clásico que sirve para todas y para todo.

Las gafas de sol dicen mucho de tu personalidad. Puedes lanzarte a los diseños más atrevidos, para dar con ellas el toque divertido a tus estilismos, o apostar por los modelos de siempre que nunca pasan de moda. Aquí lo tenemos claro, lo clásico es infalible.

Irene Rosales tiene las gafas de sol todoterreno que favorecen a todas las caras

A la mujer de Kiko Rivera la hemos visto con diferentes modelos de gafas de sol, pero si tiene que quedarse solo con una tiene claro que el modelo Wayfarer de Rayban es su favorito. unas gafas, que como ella misma indica «es un clásico que vale para todo». Las de ella son en negro y en un tamaño algo más grande que el diseño original. ¿Su precio? 145 euros, aunque las puedes encontrar en distintas web con descuentos.

Irene Rosales se caracteriza por un estilo relajado y bastante discreto. Nunca la solemos ver con las tendencias más marcadas y eso también se refleja a la hora de elegir los complementos. Estas gafas de sol acompañan todos sus looks del día a día y encajan perfectamente con su forma de vestir.

Unas gafas de sol con mucha historia

Las gafas Wayfarer de Rayban son uno de los modelos más vendidos en todo el mundo. Nacieron en 1953 como gafas de sol para pilotos y en su momento fueron una revolución, ya que supuso una ruptura con las tradicionales monturas metálicas. Aunque estaban dirigidas a un público masculino, pronto comenzaron a tener una gran popularidad entre las estrellas de Hollywwod de la época como Kim Novak, Marilyn Monroe o Audrey Herpburn, que las lució en la mítica ‘Desayuno con diamantes’.

El diseño ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y hoy sigue siendo el modelo que no falta en el bolso de todas las expertas en moda. Por eso, tanto si eres una apasionada de las gafas de sol o únicamente tienes un para para no cambiar, este modelo es el mejor.