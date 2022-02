Originales, llamativas y salvajes. Las zapatillas con estampado de leopardo se convierten en el calzado ‘it‘ de la temporada. De esta y de todas, porque no pasan de moda y aguantan estoicas al devenir de los años. Naty Abascal siempre nos sorprende con estilismos de altura, pero esta vez sus sneakers llevan la voz cantante como calzado fetiche del momento. Hoy te desvelamos de dónde son las suyas, así como otros modelos más asequibles pero igualmente favorecedores y prácticamente idénticos. ¡Echa un vistazo a nuestra galería y prepara la ‘cesta’ porque las vas a querer todas!

Naty Abascal tiene las deportivas de leopardo que elevan cualquier look

Las deportivas animal print ya son un statement shoe apropiado para casi cualquier estilo. Con traje sastre, con vestido, falda o hasta con chándal, son un acierto seguro. Antes las zapatillas con este tipo de estampado eran solo aptas para las más atrevidas, pero han cogido fuerza sobre el asfalto y ahora son tendencia temporada tras temporada. Y es que si alguien sabe de moda esa es Naty Abascal, cuyo estilo sigue desfilando más allá de las pasarelas.

Así, podemos ver a la sevillana disfrutando de Madrid con un outfit casual pero con mucha personalidad en el que se rinde a la comodidad de las zapatillas de leopardo con un diseño firmado por Etro. Las suyas son el modelo Earthbeat de piel de becerro con detalles de tejido jacquard, adornado con piedras y tachuelas, suela de goma y adornadas con cordones en color verde neón. Sin bien son selectas porque rozan los 500 euros, en nuestro shopping encontrarás modelos tan explosivos como el suyo pero a precios más asequibles.

¿Todavía tienes prejuicios con el animal print? Sigue leyendo…

El estampado de leopardo también es apto para mujeres de más de 50 años y el lookazo que se ha marcado Naty es una prueba de ello. Es un coloreado que se endemonió hace unos años y directamente se relacionada con un estilo más choni o más hortera. Sin embargo, si sabes cómo llevarlo lo incorporarás a tus looks. Además siempre es tendencia.

No es fácil de combinar. Si vas a decantarte por el estampado de leopardo añade otras prendas discretas al look, para dejarle el protagonismo y que conjunto no quede demasiado estridente. Por eso mismo, para armonizar el look, conjúntalo con básicos en color blanco, negro, rojo o nude y acertarás seguro.