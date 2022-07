La temporada de bodas, bautizos y comuniones está llegando a su clímax, cuando parece que ya hemos visto todos los estilismos posibles para acudir de invitada a unas nupcias llega alguien y nos sorprende. En esta ocasión, la ex de David Bustamante ha acudido a las bodas de plata de sus mejores amigos (Ingrid y Fernando), como siempre, de punta en blanco, bueno, en amarillo, y nos ha dejado con la boca abierta. Paula Echevarría se ha enfundado en un vestido palabra de honor que es una verdadera preciosidad, y lo ha combinado con un bolso de Fendi de casi 3.000 euros.

Paula Echevarría lleva una larga temporada acudiendo a enlaces, pero no deja de sacar de la chistera nuevas opciones de look para ir ideal. A las bodas de plata de hoy ha decidido ir con un vestido largo palabra de honor precioso que tenemos que analizar. El fabuloso diseño era de la firma The 2nd Skin Co, con un tejido de crepé de corte recto y una abertura en el centro por la que podíamos ver sus bronceadas piernas. El vestido tenía un corset interno para entallar la cintura y una maxi lazada central de seda natural que nos dejaba este escote strapless tan elegante.

Paula Echevarría ha complementado su vestido palabra de honor con un bolso de Fendi lila

Paula ha usado varios elementos para combinar su precioso diseño amarillo. Por un lado, un bolso shoulder de la firma de moda italiana Fendi. Este complemento icónico tenía un tamaño mediano y llevaba una cadena dorada muy chic; estaba confeccionado en napa lila con el motivo FF más célebre de la marca con textura tridimensional y un cierre magnético con el logotipo también en dorado vintage. El precio de este bonito accesorio ascendía hasta los 2.600 euros, se une a la larga lista de bolsos caros de la actriz, que esta temporada ha optado por los tonos pastel. Hemos encontrado una alternativa, por menos de 15 euros en Shein, para que podáis combinarlo en el mismo tono.

Para sus pies optó por unas sandalias de tacón de tiras en el mismo tono que el bolso de la marca Lodi Shoes. Además, Paula eligió unos pendientes florales de la firma Lausett, que tiene unos complementos muy originales con los que puedes conseguir un estilismo de invitada único. Deslizad para ver el outfit completo de Paula, os aseguramos que os servirá de inspiración.