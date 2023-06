Si tienes un evento de noche y no sabes con qué prendar sorprender, te traemos algunas tendencias que prometen situarse a la cabeza de lo más vendido este verano. Os traemos un estilismo de fiesta perfecto de la mano de Paula Echevarría. La actriz se ha dejado caer por Marbella para desconectar unos días junto a su pareja, Miguel Torres. Analizamos su look y te damos todos los detalles para que puedas recrear su outfit y para que puedas inspirarte los días que no sepas con qué sorprender.

La asturiana es una gran amante de la Costa del Sol, cada poco, se pasea por Puerto Banús y disfruta del buen clima. Esta vez, la influencer ha salido a cenar a un restaurante italiano y ha querido enfundarse en un estilismo de firma española que lo tiene todo para triunfar en una noche de fiesta. El diseñador de la prenda que ha lucido Paula es nada más y nada menos que el joven talento Andrew Pocrid. Este diseñador cordobés ha llegado a vestir a celebridades de la talla de Penélope Cruz, Milena Smit o Nieves Álvarez y, naturalmente, Paula Echevarría no podía ser menos.

Paula Echevarría apuesta por Andrew Pocrid para triunfar con su estilismo

La expareja de David Bustamante ha escogido un vestido con escote halter que contiene uno de los motivos más característicos de la firma Andrew Pocrid: las cadenas. La tira de sujeción del cuello estaba formada por una cadena de eslabones XXL en color dorado. En cuanto al diseño de la prenda, estaba confeccionado en un satén estampado que combinaba de nuevo, el motivo 'chains' con un fondo azul, verde y negro. Este estampado barroco vuelve a estar en alza, sobre todo en vestidos lenceros y blusas veraniegas.

Las colecciones de moda veraniegas de Andrew Pocrid son sinónimo de frescura y estilo. Con una combinación perfecta de colores vivos, cadenas, estampados llamativos y siluetas modernas, sus diseños capturan la esencia del verano de una manera única. Desde vestidos fluidos y ligeros, hasta conjuntos de dos piezas con cortes atrevidos de estilo cut out, las creaciones del andaluz son todo lo que una invitada necesita para arrasar con un party look.

Además, el vestido tenía un corte midi que dejaba sus pantorrillas al aire, gracias a este corte la jurado de Got Talent pudo lucir unas sandalias de tacón con plataforma de Lodi Shoes. Estas tenían un color verde metalizado y un adorno de cadenas en el empeine a juego con el resto del estilismo. Para completar su estilismo, agregó su bolso Lady Dior al que tanto cariño le tiene. Un look muy bien atado que es pura inspiración.