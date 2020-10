¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor y peor vestidas de esta semana? Echa un ojo a nuestro ranking y aprende de sus aciertos y errores.

Esta semana de octubre ha estado marcada, sin lugar a dudas, por la agenda de la Familia Real Española. Desde que el pasado lunes celebraran la Fiesta Nacional con un acto más comedido que en año anteriores, don Felipe y doña Letizia, junto a sus hijas, no han parado prácticamente ningún día. El jueves llegaban a Asturias y, nada más aterrizar, visitaron «LAFPABRICA. Fábrica en Premios». Al día siguiente, por la mañana, recibían en audiencia a los distintos miembros del jurado y ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2020 para esa misma tarde, presidir la ceremonia de entrega de estos prestigiosos galardones. No era hasta ayer mismo cuando ponían fin a su viaje con la visita a Somao, Pueblo Ejemplar de este año. Un sinfín de eventos reales en los que, como siempre, la moda ha jugado un papel muy importante. Sin embargo, la reina, la princesa y la infanta no han sido las únicas protagonistas fashion de la semana. Muchas otras famosas nos han sorprendido con sus looks. A veces gratamente y otras, por desgracia, no tanto.

Acertados estilismos y looks que no superan, ni de lejos, nuestras expectativas; combinaciones imposibles, trajes reciclados pero francamente apropiados y looks tan espantosos que no tienen ningún tipo de perdón. Así es como se podría resumir el ranking de las famosas mejor y peor vestidas de esta última semana. Errores que nos duelen y aciertos que nos alegran y que, como ya ocurría el domingo pasado, os traemos con una buena dosis de humor. Al mal tiempo, buena cara.

LAS MEJOR VESTIDAS