El ex de Bertín Osborne ha llevado un look muy cómodo y favorecedor con vestido negro y complementos de cuero, muy fácil de copiar

En plena ola de calor, solo queremos estar en la playa o en la piscina todo el día en bañador, pero no todo el mundo tiene tanta suerte. Aunque agosto es el mes de vacaciones por excelencia, también son muchas las que se quedan en la ciudad trabajando. Y en momentos como este, con más de media España en riesgo extremo, la pregunta sobre qué ponernos es todavía más complicada. En el trabajo no todo el mundo puede llevar shorts o los vestidos más ligeros, minis y de tirantes, por eso hay que buscar alternativas con las que estar cómodas y a la vez perfecta para ir a la oficina. Fabiola Martínez nos ha dado la mejor idea con su vestido negro. Porque sí, el vestido negro es también una opción 10 para tus looks de verano.

La ex de Bertín Osborne ha comenzado otra etapa tras separarse del cantante a principios de año. Poniendo todavía en orden su nueva vida, la exmodelo venezolana no se ha podido ir aún de vacaciones este año. Y en Madrid la hemos visto con un look ideal para estos días en la ciudad.

Fabiola, con

Un look muy cómodo y relajado fue el que eligió para hacer unas gestiones por la ciudad. Fabiola llevaba un sencillo vestido de popelín negro midi, camisero, de manga larga y con aberturas laterales. Un diseño fluido que combinó con un cinturón de piel labrada, en negro, para marcar la silueta. El look lo completó con un bolso de cuero con tachuelas, que se puede llevar bajo el hombro y en bandolera, y unas sandalias planas, también de cuero, los complementos perfectos para dar el toque más casual.

Fabiola Martínez nos ha demostrado con su estilismo que la sencillez es la mayoría de las veces la mejor de las elecciones, sobre todo en estas jornadas de intenso calor en las que no nos apetece nada (ni debemos) producirnos demasiado.

Así lo hizo también ella con su look beauty, prácticamente sin maquillaje, y peinada con una cola alta recogiendo su melena.

El vestido negro, también es ideal para el verano

Siempre pensamos en el blanco y el azul como los colores por excelencia del verano, junto con los estampados más vivos o los tonos pastel. Y es cierto, pero el negro tampoco puede faltar en tu armario durante estos meses.

Además de encajar con todas las siluetas, es muy favorecedor cuando estás bronceada, y no solo para la noche.

Los vestidos negros, largos, midis o minis, en su versión más sport, también son un acierto para el día. Elígelos en algodón, popelín o lino, los tejidos más frescos para estos días tan calurosos.