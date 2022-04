Rocío Carrasco ha acudido a la presentación del nuevo concierto homenaje a su madre, ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado‘, tras el éxito del primer show que tuvo lugar el pasado 8 de marzo en el Wizink Center de Madrid. La hija de ‘La Más Grande’ llegaba en la mañana de este miércoles , justo el día en el que SEMANA publicaba en exclusiva la entrevista de Olga Moreno, a Sevilla acompañada por Fidel Albiac. Después de disfrutar de una agradable velada gastronómica, la empresaria se ha cambiado para acudir a la presentación y ha elegido un impecable traje fucsia, el color del que se ha convertido en abanderada.

Rocío Carrasco estrena un dos piezas de estampado de lunares

Desde su docu-serie, en el que también lución un traje de chaqueta del mismo tono, el fucsia se ha convertido en el color que nos recuerda a Rociíto. Ahora, para este acto tan importante ha vuelto a recurrir a este tono, que además está de rabiosa tendencia. Nada más verlo, no hemos podido evitar buscarlo por las tiendas online de nuestras marcas favoritos para hacernos con él. Y es que, en plena época de eventos, los trajes de dos piezas se han convertido en la alternativa perfecta a los vestidos clásicos de invitada. Y lo cierto es que la elección de Rocío Carrasco no nos ha podido gustar más.

La hija de Rocío Jurado ha estrenado un dos piezas de Mango. Un traje compuesto por una blazer en tejido fluido, estampado de lunares, con diseño recto y cruzado, cuello pico con solapa y cierre de doble botonadura, que ha combinado con su pantalón a juego. Al igual que la americana, la pieza inferior también es de tejido fluido, con tiro alto, detalles de pinzas y cierre oculto de botón, gancho y cremallera. Ambas piezas pertenecen a la colección fiesta y ceremonia de la firma española.

El truco de la hija de Rocío Jurado para parecer más alta

Este tipo de pantalones, rectos y con tejido fluido, triunfan entre las más altas. Pero si no lo eres, puedes copiar el truco de Rocío Carrasco para lucirlo de igual manera. Y es que la empresaria se ha subido a unas sandalias con plataforma, por lo que ha ganado unos centímetros de más. Los zapatos con plataforma son la opción perfecta para las más bajitas que no quieran renunciar a este tipo de prendas. Otra de las famosas que más optan por este tipo de calzado en sus estilismos siempre ha sido Eugenia Martínez de Irujo, que siempre ha caído rendida a las plataformas. Rociíto ha optado por unas en bronce que encajaban perfectamente con el resto del look.