La presentadora de ‘La Voz’ ha posado en su cuenta de Instrgam con la blazer más llamativa del momento. ¡Y en color de la temporada!

Aunque no suele presumir de sus modelitos en Instagram, donde cuenta con cerca de un millón y medio de seguidores, Eva González es una de esas famosas cuyo estilo sirve de inspiración a todas las mujeres. Sus looks suelen ser sencillos, elegantes y cómodos; pero también tradicionales, clásicos y con un toque flamenco que solo ella sabe conseguir. Ya sea con el vestido de noche más glamuroso o con el conjunto de día más informal, la presentadora de La Voz sabe de sobra cómo vestir en cada momento y lo demuestra con todos y cada uno de sus looks; a pesar de que no es muy fan de compartirlos a través de la red social. Una excepción (y una alegría para nosotras) ha sido su último modelito. Un look casual que sí que ha compartido en su perfil de la plataforma y que nos ha enamorado gracias a un solo detalle. Y es que la modelo ha elegido la blazer más llamativa de la temporada.

La chaqueta americana que lleva la mujer de Cayetano Rivera no presenta ningún tipo de estampado y el corte no puede ser más clásico. Sin embargo, nos resulta especialmente acertada pues presenta el que, sin lugar a dudas, es el color más buscado esta temporada de primavera: el rosa fucsia. Un color vibrante, llamativo y muy especial que Eva González ha llevado en su blazer; y que ha combinado de la forma más sencilla con unos pantalones vaqueros claritos y una camiseta blanca de algodón.

Rosa fucsia, el color de la temporada que Eva González lleva en la blazer más bonita

Durante el verano pasado ya lo vimos como una de las tendencias con más fuerza, pero es definitivamente en esta primavera-verano 2021 cuando ha llegado su auténtica explosión. El rosa fucsia deja atrás las tonalidades ocres y oscuras propias del otoño y el invierno y viene dispuesto a dar un fantástico toque de color a nuestros looks más primaverales. Y es que esta es, sin lugar a duda, la época del año perfecta para sacar los tonos vibrantes y neón ya que nos dan ganas de vivir y nos aportan un chute de energía; siendo el rosa el mejor aliado para ello. O si no que se lo digan a Eva González que lo ha llevado de la mejor forma en la blazer más espectacular. ¡Necesitas una como la de ella!