La duquesa de Montoro asistió ayer al homenaje a Paco de Lucía en el Teatro Real de Madrid. Ocho años depués de su muerte más de treinta artistas de la talle de John McLaughlin, Al Di Meola, Sara Baras, Miguel Poveda, Niña Pastori o Farruquito unieron sus fuerzas para conmemorar al que fuera el mejor guitarrista del mundo. En este homenaje, se dejó ver la hija de la Duquesa de Alba acompañada de su pareja, Narcís Rebollo, con un outfit muy original. Eugenia Martínez de Irujo apostó por un crop top rescatado de otro estilismo y unos pantalones de lentejuelas de colores. Un look súper moderno que encajaba a la perfección con su estilo.

Eugenia Martínez de Irujo nunca ha tenido miedo de jugar con la moda su antojo. Ella es una especialista de la fusión de estilos, la mezcla de prendas y la incorporación a looks de los detalles más hippie chic. En esta ocasión, rescató una prenda muy especial que ya le habíamos visto lucir anteriormente, aunque de otra manera. Un crop top azul marino, con manga abullonada, escote cuadrado y ajustado en el talle precioso. Es normal que lo reutilice, porque le sienta como un guante.

El crop top de Eugenia Martínez de Irujo que ya vimos en Sevilla

Esta prenda corta de The IQ Collection la lució el pasado abril para asistir a la exhibición de los Enganches de caballos en Sevilla, donde debutó su hija Tana Rivera.La parte inferior del look no dejó a nadie indiferente. Eugenia se enfundó en unos pantalones de lentejuelas con dibujos romboidales en color verde, rosa, turquesa y blanco muy llamativos.

Los accesorios con los que coronó el look no fueron otros que la nueva colección ‘Save Ocean’ de Tous en la que ha participado la propia Eugenia en colaboración para WWF. El dinero recaudado va destinado a proteger los océanos y el mundo marino. Las pulseras y collares van decoradas con abalorios y motivos marinos, estrellas de mar, tortugas, corales, conchas, etc. Deslizad para ver el estilismo completo de la Duquesa de Montoro y todos los detalles.