Eugenia Martínez de Irujo agota el mono de Inés Domecq que alarga las piernas y sienta fenomenal

Entre las invitadas a los históricos Latin Grammy 2023 en Sevilla también se encontraba el nombre de Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro no pudo perderse este acontecimiento que ha hecho historia por celebrarse por primera vez en España en su querida capital hispalense. Aunque la aristócrata no desfiló entre los artistas de la alfombra roja, también asistió a la gala con un impresionante look que a nadie dejó indiferente. Para este evento, Eugenia dejó los colores y el estilo hippie a un lado y se enfundó con un precioso mono asimétrico de una de sus firmas favoritas. ¡La prenda ya está completamente agotada en la página oficial de la firma! Analizamos el look y te damos todos los detalles.

La hija de la Duquesa de Alba es una de las seguidoras más fieles de la firma The IQ Collection fundada por Inés Domecq y Virginia Pozo. La socialité siempre tiene a punto una nueva prenda que estrenar de esta marca tan vanguardista. En esta ocasión, optó por un mono muy especial que estrechaba su silueta y hacia que sus piernas se vieran más largas y esbeltas. ¿Cómo consiguió este efecto? Te lo contamos a continuación.

Eugenia Martínez de Irujo agota por completo el mono asimétrico más favorecedor de The IQ Collection

La esposa de Narcís Rebollo apostó por un mono formado por crop top estampado con print abstracto que recordaba a un camuflaje rediseñado de manera abstracta. En la cintura la prenda contaba con aberturas de estilo cut out que daban paso a unos pantalones de estilo sastre con bajo acampanado hasta el suelo. Este truco de ocultar los zapatos, seguramente unas plataformas XXL, es completa tendencia y ayuda a crear verticalidad en las piernas y que parezcan kilométricas.

No obstante, el pantalón no fue la única pieza trendy del estilismo. Sobre el crop top el conjunto lucía otro top asimétrico que hacía las veces de medio vestido con hombrera falsa creada por un trozo de tela en la parte superior de la manga, algo que es ya una seña de identidad de The IQ Collection. Este top dejaba un brazo a la vista y otro completamente cubierto, algo que le daba un toque sensual y atrevido al estilismo. Por otro lado los ribetes con este 'camuflaje abstracto' fueron el hilo conductor de todas las prendas, pues lo podíamos ver en el crop top, en el top-vestido y en los pantalones. Este diseño, con otro estampado, se lo habíamos visto ya a Isabelle Junot el pasado 7 de julio durante la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

El 'makeup and hair' de la duquesa de Montoro en los Latin Grammy 2023

Una de las mejores decisiones que la aristócrata tomó para ponerle la guinda al look fue recoger su melena. La falsa hombrera y el cuello tan especial del vestido enmarcaban de maravilla su rostro. Además, lució unos discretos pendientes dorados que se intuían entre algunos de los mechones que Eugenia dejó fuera de su moño. En cuanto al al maquillaje, la duquesa no quiso quitarle el protagonismo al vestido y decidió aplicar un poco de sombra y eyeliner a sus ojos, nada de labios llamativos ni estridentes colores. Un outfit redondo que encajaba a la perfección con su estilo y que la hizo brillar en esta noche dedicada a la música latina.