Estos dos bolsos obsesionan a Letizia (y tú también los vas a querer)

No es porque sea nuestra Reina, pero, sin duda, doña Letizia es la royal mejor vestida y la que más expectación despierta. Y no solo en nuestro país. Cada vez que hace un viaje oficial al extranjero toda la prensa internacional le dedica encendidos elogios y, si acude a una cumbre europea con sus 'colegas' reinas y princesas, sea el acto que sea, también se corona como la más espectacular. Lo vimos en el funeral de Felipe de Edimburgo, impecable con un traje verde, o en la coronación del emperador Naruhito, elegantísima con un llamativo vestido de flores. Todo le favorece. Y como experta en moda y mujer muy perfeccionista, sabe que los complementos son fundamentales para rematar cualquier look.

No sabemos si por comodidad, para no complicarse la vida o porque hay complementos comodín que le gustan especialmente y encajan con todo, la Reina tiene en su vestidor varios modelos iguales de zapatos en distintos colores. Stilletos de Prada, slingback de Carolina Herrera.... Pero si algo nos llama la atención es su 'obsesión' por dos modelos de bolsos de la firma de la diseñadora venezolana, que a lo largo de estos últimos años no hemos dejado de verle. Dos diseños que tienen que estar en el armario de las mujeres más elegantes (si tu bolsillo te lo permite).

Aunque es la mejor embajadora de la 'marca España', Letizia tiene en su vestidor zapatos de las firmas más exclusivas, o el bolso de fiesta Knot de Bottega Veneta, el preferido de todas las royals. Y, además, dos modelos de bolsos de Carolina Herrera que le gustan por encima de todos.

Los bolsos de Carolina Herrera preferidos de la Reina Letizia

¿Quién no tiene el mismo jersey o pantalón que le encanta en distintos colores? Pues eso mismo hace la Reina, aunque con complementos más exclusivos. En su caso son los bolsos Initials Insignia y Doma Insignia Satchel, dos diseños de la misma línea de Carolina Herrera, que tienen el denominador común de su estilo clásico y muy chic.

El bolso Initials Insignia está elaborado en piel Mocán, de grano sutil y regular, y tiene el brazalete del 35 aniversario de la Casa Herrera bañado en oro, esmaltado o en rodio de cierre. Su asa regulable permite llevarlo como bolso de hombro o cruzado. Tiene un precio de 920 euros y la Reina lo tiene en rosa claro, buganvilla y blanco. En el cado del Doma Insignia Satchel (que la Reina comparte con Carolina Herrera, la hija de la diseñadora) está elaborado en el mismo material y también presenta el Sello Insignia que evoca el brazalete del 35 aniversario de la Casa Herrera, pero en este caso labrado en la solapa. Igualmente puede llevarse como bolso de mano, al hombro o cruzado.