Luís Figo y la modelo sueca Helen Svedin son, sin duda, una de las parejas más guapas y consolidadas que tenemos en nuestro país. El amor que se tienen lo dejaron patente en la campaña de otoño-invierno de Cortefiel, en la que posaron juntos derrochando complicidad a raudales. Pero ojo, porque ellos no son los únicos guapos de la familia. Y es que sus tres hijas, Daniela, Martina y Stella, son unos auténticos bellezones. Tanto es así que en los últimos meses parece que han empezado a robarles el protagonismo a sus padres. De hecho, las dos mayores ya compaginan sus estudios con el trabajo como modelo (y además, acumulan una gran cantidad de seguidores en lnstagram).

Daniela y Martina, dos ‘influencers’ que despegan

Aunque en un principio parece que el mundo de las redes sociales no será su futuro, lo cierto es que tanto Daniela, de 22 años, como Martina, de 19, han empezado a despuntar. ¿El motivo? Su estilo elegante, femenino, sofisticado y juvenil, ha hecho que muchas no quieran perderles la pista y se inspiren en ellas para crear todos sus looks de temporada. Además, ambas también son un gran reclamo para las marcas, e incluso ya han trabajado en varias campañas juntas. La última para la firma de joyas Rabat, en la que posaron de lo más cariñosas.

Por ahora lo que sabemos de ellas es esto. Daniela Figo habla seis idiomas, es estudiante de Medicina en la Universidad de Navarra (y antes de Biomedicina en un prestigioso centro británico), y cuenta con casi 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Entre sus hobbies está viajar, esquiar, pintar y leer. ¿Su seña de identidad? Una melena rubia extra larga que es la envidia de cualquiera. Además desde hace algunos meses mantiene una relación con Beltrán Lozano, primo del rey Felipe VI.

Por su parte Martina, que habla los mismos idiomas que su hermana, está estudiando en Londres y, aunque cuenta con muchos menos seguidores en Instagram (alrededor de 10.000) estamos seguras de que en poco tiempo ascenderán como la espuma. ¿Sus hobbies? Tocar el piano, cocinar, la hípica y estar con sus amigos, entre los que se encuentra Amina Martínez de Irujo, hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. Además, a diferencia de Daniela, Martina sí está más centrada en su carrera como modelo y cuenta con el apoyo de la prestigiosa agencia Traffic Models, con la que ha hecho ya varios reportajes fotográficos en revistas utilizando el apellido de su madre, una apuesta segura en el complicado mundo del modelaje.

¿Quieres ver a las guapísimas hermanas ya? Sigue bajando y descubre el estilo de Daniela y Martina Figo.