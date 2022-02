Las alfombras rojas dan mucho que hablar, tanto para bien como para mal, es uno de los momentos más vistos en la televisión de cualquier premios que se entrega.

Pero cuando es un BAFTA, un OSCAR y un GOYA pues se despierta un interes descomunal por parte de la audiencia para ver los pret a porter y los diseños privé que llevan las famosas y poder copiarlos aunque sea de una forma low cost.

Manuel Zamorano, uno de los estilistas aclamados por nuestros famosos nos ha hecho el siguiente ranking dónde tiene como favorita una extranjera y una española.

Belén Rueda (top 10):

El top diez es para este mono con sobrefalda de tul, un híbrido que no termina de convencerme pero que le sacaba un originalidad ese escote bastante favorecedor. Un vestido del diseñador Valenzuela Atelier para mi un suficiente raspado ya que el pelo tampoco ha logrado enamórame. Suficiente muy muy raspado.

Bolso de Yliana López, zapatos de Aquazzurra y joyas de Del Páramo Vintage.

Goya Toledo (top 9):

El Top 9 para este vestido De Goya Toledo firmado por Elie Saab ni fu ni fa, nada sorprendente, nada especial y más de lo mismo el pelo un insuficiente puedes llevar un efecto despeinado que a mi me encanta pero se te fue de las manos Goya!

Najwa Nimiri (top 8):

Top 8 es para Najwa con este vestido de Givenchy estilismo de FREDDY ALONSO me gusta la combinación de los colores y ese degradado en lentejuela cuadrada con chaqueta de esmoquin por los hombros muy chic el pelo es lo único que no termina de convencerme! Aprobado.

Maquillaje y peluquería Sara Sánchez Silos para Armani Beauty.

Juana Acosta (top 7):

Top 7 para Juana Acosta con este vestido de Oscar de la Renta no es de las veces que más me ha gustado pero le doy mi aprobado quizás me sobre la flor por ponerle un pero….

Peluquería Gabriel Llano, estilismo Freddy Alonso.

Belén Cuesta (top 6):

Top 6 para Belén Cuesta con este vestido de Carolina Herrera, estilismo de Ana Capel, me queda como un look de alfombra roja que me ha enamorado desde la cabeza a los pies.

Michelle Jenner (top 5):

Top 5 para Michelle Jenner muy guapa con este vestido de Carolina Herrera, estilismo de Freddy Alonso, acierto seguro el escote y la mezcla de tejidos look con un notable. Maquillador Pedro Cedeño para YSL Beauty.

Aitana Sánchez Gijón (top 4):

Top 4 para Aitana con este vestido maravilloso del diseñador Roberto Diz con ese maravilloso juego de escote y volúmenes de las veces que más guapa la he visto notable alto.

Nieves Álvarez (top 3):

Top 3 es para Nieves con este vestido de alta costura de Stèphane Rolland no hay nada que Nieves no defienda un vestido maravilloso pero a la vez complicado de llegar que solo ella puede lucir, mi top 3 de esta gala es para ella nunca defraudas Nieves!

Bolso Christian Louboutin, joyas BULGARI de Heritage Pieces – Elizabeth Taylor y maquillaje Ramón Rios.

Penélope Cruz (top 2):

Top 2 para Penélope con este vestidazo de alta costura de Chanel Princesa con silueta bailarina de la colección Alta Costura primavera/verano 2021. Penélope logró dar el golpe de efecto por la sencillez un sobresaliente para todo el look de los pies a la cabeza.

Paula Echevarría (top 1):

Mi top uno es para Paula Echevarría hacia tiempo que Paula no me sorprendía en ninguna de sus apariciones y realmente lo ha logrado con este vestido de Andrew Pocrid un vestido que me dejó con la boca abierta desde que la vi!! Bravo paula eres mi top 1 no podías estar más guapa !!!!!

Joyas Del Páramo Vintage Joyas, sandalias LODI SHOES, maquillaje Miguel Álvarez y estilismo de Ali Promesas.

Cate Blanchett

Por último pero no menos valorado, la más guapa, espectacular y maravillosa de la noche ha sido: Cate Blanchett. Un sobresaliente con nota alta para este vestido de Armani Prive, un diseño difícil de llevar pero que ella supo lucir como una estrella que es maravillosa.

Manuel Zamorano: Es una cara muy conocida para los espectadores de Sálvame por las increíbles transformaciones que hace de los colaboradores cuando tienen que dar vida a algún personaje, pero Manuel Zamorano también es el peluquero que cuida la imagen de varios de los rostros fuera del programa como Carlota Corredera o Anabel Pantoja y de otras que fueron en su día imprescindibles colaboradoras de las tarde de Mediaset como Raquel Bollo. Pero mucho antes, el estilista, que comenzó su carrera profesional con una peluquería en Toledo, tuvo el privilegio de tener entre sus manos a la primera gran estrella internacional que dio España: Sara Montiel.

