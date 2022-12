Sentimos profundamente comunicar que el estampado de camuflaje no ha vuelto a aparecer en las últimas colecciones de moda desde hace unos años. Este estampado estuvo dando guerra, y mucha, durante varias temporadas, pero el blurred print, lo abstracto y lo vintage le han ganado la batalla. Muchas siguen empeñándose en llevar este estampado en su día a día y aunque la moda es libre y no tiene límites, debemos avisar de que no es lo que más lleva en este momento. Hoy, Marta López Gil ha creado un estilismo que tenía como motivo principal el camuflaje y ha patinado de lo lindo. Analizamos el look a continuación, atenta a todos los detalles.

La ex gran hermana no se hace mucho con las últimas tendencias, pero ella sigue probando nuevos estilismos «muy modernitos» para aparecer en televisión. Aunque no nos extraña lo más mínimo que se vista de camuflaje para ir a Sálvame, todo un campo de batalla, debemos poner de relieve que su último look no ha sido el más acertado.

Pelo suelto y volantes XXL una mezcla que debes evitar

La prenda de la colaboradora lo tenía todo. Por un lado, el vestido lucía un estampado de camuflaje, clásico, sin innovaciones, unos volantes muy voluminosos en los hombros y una manga larga negra, ¿por qué no? El vestido era completamente evasé y no se ajustaba, ni un poquito a su silueta. Una buena opción hubiera sido ajustar un poco su talle con un cinturón discreto. Marta tiene muy buen tipo, pero este vestido no le hacía justicia. Para rematar, la prenda lucía un parche con estrella a modo de insignia militar que desentonaba con el resto del vestido.

Los volantes a modo de hombreras debemos evitarlos si no vamos a llevar el pelo recogido. Si al volumen de los hombros le sumamos una melena rizada, nuestro cuello parecerá corto y menguará nuestra estatura. Pensad que, del mismo modo que hacemos con los pendientes largos, despejar la zona del cuello es siempre una buena opción si hay elementos decorativos colindantes. Moños, coletas y recogidos son siempre bienvenidos para lucir este tipo de prendas, con este tip acertarás seguro.

Marta López falla con su vestido de camuflaje, pero acierta con las botas

Lo que sí hizo bien fue integrar unas botas de caña alta, que quedaban muy bien con el corte mini del vestido y que conjuntaban con las mangas de la prenda. Durante todo el invierno no dejaremos de ver botas calcetín, de estilo baggy o, las que le encantan a Marta, over the knee. Este tipo de calzado es súper cómodo, calentito y es ideal si no tenéis mucha soltura para llevar tacones, pues la sujeción del pie es idónea para que el tacón no tambaleé. Las botas repletas de brillos, strass y glitter son las más demandadas para fin de año y pueden poner la guinda a cualquier outfit. Eso sí, si lo que queréis es tener un calzado versátil que poder integrar en otros estilismos, optad por colores neutros: camel, negro, gris o azul marino, nunca fallan.

Nosotras somos más de paz que de guerra y dejaremos bien guardado el estampado de camuflaje hasta próximo aviso. Lo bueno de no dejar de ponerte este motivo es que, con suerte, algún día, por descarte, acertarás. ¿Qué os pareció el look a vosotras?