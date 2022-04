Esther Cañadas nos ha regalado un look que es la última tendencia en conjuntos vaporosos y queremos copiárselo. A sus 45 años, la modelo está más estupenda que nunca, siempre ha tenido muy buen gusto para la moda, ya que lleva relacionándose con ella desde muy joven, y eso a la hora de crear sus estilismos se nota.

La albaceteña no ha dudado en irse con la maleta llena de vestidos preciosos para descansar durante unos días en Miami, la ciudad del sol, y menos mal que lo ha hecho, porque se ha dejado ver con un outfit que es lo más chic para esta primavera. Esther le ha dado una oportunidad al estilo boho chic de Carolina Herrera que está tan de moda durante esta temporada.

El conjunto de Esther Cañadas de Carolina Herrera está casi agotado en tiendas online

El conjunto perfecto para esta temporada estaba formado por una falda midi blanca con estampado de claveles y una blusa con volante en el puño con el mismo estampado; ha causado sensación y ha arrasado en tiendas. ¡Si os dais prisa lo encontraréis la blusa en su versión azul!

El estilo maquillaje de Esther Cañadas completó el look. Llevamos avisando tiempo de que la nueva tendencia ‘no make up’ viene pisando fuerte para algunos estilismos, la ausencia de maquillaje es la mejor opción, o por lo menos que parezca que no llevas nada y esto lo sabe bien Esther Cañadas.

Luce una piel perfecta a la que hay que poner pocos adornos, pero el poco maquillaje que se ha aplicado lo ha usado genial. Ha usado poca cantidad de polvos bronceadores debajo del pómulo para marcas sus rasgos perfectos, un labial rosa muy natural en sus carnosos y famosos labios y un poco de rímel muy bien aplicado con un goupillon separaba sus pestañas y le daba volumen, eso ha sido todo.

Lo boho chic está copando el mercado y va genial con unas sandalias o con unas botas cowboy

Para el peinado ha lucido su rubia melena suelta un poco moldeada, pero después añadió un accesorio que se está usando mucho últimamente y es perfecto para darle un toque especial a tu look, un pañuelo del mismo tejido anudado en la cabeza.

Como os podréis imaginar este look no está al alcance de todas económicamente hablando, este conjunto de Carolina Herrera está valorado en unos 4.500 euros entre la blusa y la falda. Nosotras os traemos algunas alternativas para que podáis fardar de estilo boho chic sin tener que gastar tanto dinero. Este estilismo es perfecto para una comida veraniega, un evento de noche si le añadimos unas buenas sandalias de tacón y un bolso a juego. Arrastrad para ver el look, lo analizaremos y os daremos alguna que otra sugerencia.