La actriz Ester Expósito se encuentra en el Festival de Cine de Venecia y se ha convertido en una diosa del Olimpo en la alfombra roja

Ester Expósito ha conquistado a Venecia y a todos nosotros durante este miércoles, el primer día del festival. La actriz española que ha cosechado un éxito rotundo a nivel internacional ha acudido al Festival de Cine de Venecia y ha protagonizado uno de los momentos más espectaculares debido a sus dos looks, convirtiéndose en una de las mejor vestida de la alfombra roja, que celebra su 77º edición. A pesar de que en un primer momento se dudaba si finalmente se podría celebrar la Biennale debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, finalmente sí se ha celebrado esta gran fiesta del séptimo arte. Una de las primeras que han llegado a la romántica ciudad italiana ha sido Ester Expósito, que tal y como hemos dicho anteriormente, ha triunfado y sin ningún pero.

Ester Expósito llegó a la Mostra con un vestido de aires bohemios

Para la alfombra diurna de la Mostra, la actriz invitada derrochó sensualidad (algo que nos tiene ya acostumbrados) pero con un vestido de estilo boho chic. Se trataba de un vestido atado al cuello, largo, en tonos tierra con pedrería y con la espalda al aire, además de cortes estratégicos debajo de la zona del pecho. Un diseño firmado por Etro y que pertenece a la colección primavera-verano 2020. Lo combinó con un sencillo bolso de estilo bandolera y unas gafas de sol de Boss. A sus pies, para un total look cómodo apostó por las sandalias de esparto Bodrum de Louboutin. Además, por si fuera poco, brilló con joyas de Bvlgari, firma para la que es imagen.

Si durante la jornada de día estaba espectacular, no hay que perderse la de noche. Las expectativas eran muy altas y Ester Expósito no nos defraudó. ¡Y tanto que no lo hizo! Parecía una diosa recién salida del Olimpo. Para comerse la noche italiana, la joven volvió a confiar en Etro con un vestido largo en color blanco satén hecho a medida. Se trata de un diseño de escote en V, tirantes finos y una espectacular espalda al aire con las que nos ha dejado a todos boquiabiertos, además de una abertura lateral de infarto. Remató el look con unas sandalias de estilo minimalistas de color blanco. Volvió a lucir joyas de Bvlgari.

Como beauty look, lució una larga coleta postiza dorada con el pelo completamente pulido, con el que presumió de una belleza perfecta. Jesús de Paula fue el creador de este peinado, mientras que Álex Saint fue el encargado de esculpir su rostro con maquillaje de Charlotte Tilbury. El estilista de la actriz, Víctor Blanco Studio, supo sacar la mejor versión de Ester Expósito y dejar las expectativas muy altas durante lo que queda de Festival de Cine de Venecia. ¡Y esto nada más que ha hecho que empezar! ¿Qué nos depararán el resto de jornadas?