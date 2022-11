El cuero y el efecto piel está copando el mercado esta temporada. No hay ya una instagramer, actriz o socialité en la faz de la tierra que no haya estrenado en las últimas semanas una gabardina, un pantalón, una falda o un mono catsuit con efecto piel. Los nineties están de vuelta, es un hecho, ¿quién no recuerda el trench negro más característico de los personajes de Matrix? De esta película del año 1999 han pasado 23 años, pero la moda es cíclica y, ahora, hemos vuelto a abrirle las puertas al leather. Hoy Estela Grande nos ha sorprendido con una gabardina negra de efecto cuero súper brillante que nos ha enamorado completamente y lo mejor es que podemos encontrarla en Shein, bien baratita.

Las gabardinas son una prenda atemporal de todos los inviernos, el tiempo no pasa por ellas. Podemos encajarlas en looks de fiesta o para ir a la oficina a diario y las hay de mil formas, colores y tejidos. Normalmente, una gabardina suele tener un precio de unos 70 euros en adelante, pero hoy podemos hacernos con una por menos de 40 euros en Shein. Con el descuento de la web por el Black Friday y el que nos ofrece Estela en sus stories puede ser nuestra por unos 35 euros. Será el dinero mejor invertido de la temporada, porque no te la quitarás hasta que no vuelva el verano.

Las gabardinas de largo midi estilizarán tu silueta

La ex pareja de Diego Matamoros lo tiene clarísimo: «La gabardina de Shein va a ser la que más me ponga esta temporada» aseguraba la influencer. No nos extraña, porque tiene un corte muy clásico que pega con todo. Por un lado, las solapas en pico son ideales para dar paso a jerseys de cuello cisne o perkins con un toque de color, que crearán contraste y el escote de corte V que más alarga el busto. Si tienen un poco de hombreras, mejor, pero, sobre todo, lo que marcará la diferencia será la tira ajustable de la cintura, porque estilizará nuestra silueta y estrechará nuestro talle, justo como la de Estela. El largo midi es perfecto para parecer un poco más altas y dar verticalidad a nuestra figura. ¡Son todo ventajas!

Aunque esta prenda e perfecta para crear un look de lluvia, recuerda que polipiel y agua nos son buenos amigos. Así que, no olvides colgar de tu antebrazo un paraguas para salvar tu gabardina de las inclemencias del tiempo.

Aprende a llevar la gabardina de efecto piel de Estela Grande

Combina tu trench con las botas más demandadas esta temporada. Por un lado, las botas de caña alta en cuero negro se convertirán en tus mejores aliadas para crear un total black look. Si quieres llevar un estilismo original y vistoso, no puedes dejar de incorporar en tus pies unas botas baggy de lúrex o brillo deslumbrante, están causando furor entre las más jóvenes y son perfectas para Nochevieja.

Da igual si la usas para una noche de fiesta o para pasear, como la modelo de Shein, por los aledaños del Panteón de Agripa, el trench negro de efecto piel es universal. Os lo aseguramos, no te arrepentirás si te haces con una porque siempre vuelve. La gabardina Mátrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión.