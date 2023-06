Da igual si va a la televisión, a trabajar o a disfrutar de un día de descanso, Gema López siempre viste muy 'chic'. Tanto si lleva una falda, como si se decide por unos pantalones vaqueros o por las botas del momento, el estilo de la periodistas es juvenil y siempre da con la pieza correcta para cada situación. Lo último que ha estrenado es un vestido súper colorido de su firma ne&nu. Se trata de un vestido corto de vuelo con un escote muy favorecedor que deja los hombros al descubierto y en un estampado asimétrico en tonos vivos que lo hacen único.

Con la llegada del verano, toca el cambio de armario. Los colores vivos vuelven a nuestras prendas, los tejidos son más fresquitos, algunas piezas se acortan y llega la hora de enseñar piel. La temporada 2023 llega pisando fuerte y todo parece indicar que los hombros con un escote 'bardot' seguirán en primera línea. Vamos, que este año no vamos a poder evitar presumir de clavícula. Así lo ha hecho Gema, quien, por cierto, nos sorprende con unos hombros tonificados y definidos que estilizan su silueta.

Gema López dice sí a llevar los hombros al aire con su vestido playero más 'top'

¿Qué es lo que más nos gusta? Que el mix de colores que tiene es tan favorecedor que es perfecto para potenciar el bronceado. Y es que el naranja es uno de los colores que te hará lucir un moreno RADIANTE. ¡Ah! Y tiene un precio de 62,50 euros, y lo puedes encontrar en la web de la firma por el nombre 'Pablo mini'.

Este vestido es muy versátil y además, también combina los hombros al aire con una manga francesa con volantes en tamaño maxi que son perfectos para dar movimiento a la prenda y para esconder las 'alas de murciélago'. En otras palabras, es un diseño ideal para disimular los brazos anchos.

Las prendas de este tipo siempre triunfan durante esta época del año, y esta de la televisiva se puede llevar con todo tipo de calzado. Ya sea con unas sandalias de cuña o unas deportivas minimalistas. ¿Dónde llevaríamos este vestido? Para un look de playa o para acudir a una cita en la ciudad un sábado por la tarde. Y como no podíamos quedarnos solo con un modelo, hemos fichado su 'clon' en una opción maxi, para que no enseñes pierna si no quieres.

Este es el modelo 'Pablo maxi' y tiene un precio de 72,50 euros. Y tú, ¿ya te has decantado por alguno en especial?