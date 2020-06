Hay complementos que están unidos inexorablemente al verano y entre ellos están los bolsos de rafia y los capazos. Mantienen la esencia, aunque se reinventan temporada tras temporada, y han pasado a convertirse en el mejor aliado de tus estilismos cuando llega el calor. En los años 70 la actriz y modelo Jane Birkin convirtió estas cestas en su bolso de cabecera, y el paso de las décadas no ha hecho más que confirmar que es el accesorio más chic que podemos llevar. Empezando por la reina Letizia, durante sus vacaciones en Palma, nadie puede resistirse a estos bolsos tan cómodos como chics.

Los bolsos de rafia que encajan con todo

Los asociamos a los looks playeros o campestres, pero hace ya años que han pasado a ser todo un it bag urbano. Son cómodos, tienen capacidad (aunque este año con la moda de los bolsos mini también lo encontramos en este versión XXS) y, además, combinan con casi todo.

El complemento ideal con un vestido boho largo de flores; con vaqueros, camiseta marinera y alpargatas; con shorts y camisa masculina; o con falda midi y top marcando figuras. Todos lo looks que nos podemos imaginar durante el verano encajan perfectamente con este complemento.

El tono natural de la rafia es el que más vemos, pero también los colores vivos se adaptan muy bien a estos modelos. ¿Y qué decimos del diseño? Sigue triunfando el capazo más tradicional, o con las asas de cuero, pero cada temporada vemos como las distintas marcas, tanto las más elevadas como las low cost, nos dejan nuevos diseños. Además, también son perfectos para las noches de fiesta más relajadas, ahora que tenemos en casi todas las firmas la versión mini de estos cestos.

Hemos buceado por distintas tiendas y hemos seleccionado estos modelos que nos encantan, y que puedes lucir de la mañana a la noche. Desde la playa a los paseos por la ciudad en un día de compras, o en tu próxima fiesta.