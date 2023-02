No sin nuestras zapatillas deportivas, sean de plataforma, bajitas... ¡Las queremos todas! Pero hay una marca que no deja de colarse en los zapateros de las famosas más modernas y... ¡las tenemos!

¿Quién no ha tenido un par de zapatillas en su aramario? Y decimos unas, pero podríamos decir perfectamente varias. En color negro, blanco, de caña alta o baja o hasta con plataforma, nuestra pasión por el calzado cómodo no deja de crecer. Quién habría imaginado que, hasta la mismísima Ana Boyer, tendría varios modelos en su armario. Pero así es, no hay celebridad que pueda resistirse a las sneakers.

De entre todos los modelos que hay en el mercado, hay unas que son nuestras favoritas y queremos rendirles tributo ya que no dejan de acaparar seguidoras y, nosotras, felices. Hablamos de las New Balance, la marca que siempre acompaña a Amelia Bono y Vicky Martín Berrocal, las que han llevado cientos de veces y que encontrarás en muchos de nuestros artículos de moda.

Ideadas como zapatillas de baloncesto, han ido revolucionando el mercado hasta convertirse en el calzado más fashion de todos. Su éxito es tal que hoy en día seguimos viendo como reconocidas insiders de moda, como Irene Rosales o Alexia Rivas, se hacen con los modelos más nuevos.

Las zapatillas deportivas están más de moda que nunca

Ahora, más que nunca, el mundo fashion está experimentado cambios a pasos de gigante. Uno de los más llamativos es la desaparición de la uniformidad. Ahora se llevan las prendas elegantes, como los trajes, pero combinados de forma original con deportivas. Las marcas lo saben y, por eso, apuesta cada vez más por ofrecer diferentes versiones de la tendencia que arrasa. Y es que llevar las zapatillas de deporte a la oficina está bien visto. Sí, como lo lees. Se trata de un calzado versátil que nos viste igual de bien para ir al trabajo como para salir a tomar algo con amigos, y, además de estilizar muchísimo, también es la opción más cómoda. Si no, que se los digan a Alba Díaz que las combina, mejor que nadie, con prendas de fiesta.

Ahora que ya tenemos claro que este 2023 seguiremos llevando las sneakers tanto en nuestros looks del día a día como de noche, te adelantamos que hay cinco modelos que son súper tendencia. ¡Apunta! Adidas Samba, Nike Air Force 1, New Balance 550, Nike Air Jordan 1 Mid y Converse con plataforma.

Pero como ya te hemos dicho antes, hoy queremos hablarte de los modelos de New Balance que están arrasando en ventas. Desliza para descubrir las propuestas con cinco estilos diferentes para que encuentres el tuyo.