Paula Echevarría nos ha enamorado con su último estilismo que es, sin duda, su mejor look premamá. Eso sí, ¡supera los 4.000 euros!

En unos meses dará a luz y, en el ecuador del último trimestre de su embarazo, Paula Echevarría sigue sorprendiéndonos y enamorándonos a través de sus estilismos. Su abultada tripita no le ha impedido (ni mucho menos) sacar su lado más fashionista y posar, a través de su cuenta de Instagram, con las prendas y complementos más favorecedores. La actriz ha seguido siendo durante todos estos meses el referente de moda que la ha convertido en una de las influencers con más peso de nuestro país y, si hace unos años inspiraba a todo tipo de mujeres, ahora que espera a su primer hijo junto a Miguel Torres; ha querido convertirse en la perfecta fuente de inspiración para las futuras mamás, deslumbrando con cada look premamá que subía a su cuenta.

Como buena reina de las redes sociales, Paula Echevarría se ha dejado ver luciendo las tendencias más llamativas del momento. Así, ha posado en su dormitorio y su jardín con looks formados por sobrecamisas, vestidos y jerséis de punto, botas track y hasta con un traje short. Sin embargo, para su último estilismo ha preferido dejarse de tendencias y seguir su intuición. Y le ha funcionado, pues estamos más que convencidas de que se trata de su mejor look premamá. ¡Al menos hasta la fecha!

El mejor look premamá de Paula Echevarría hasta la fecha (y también el más caro)

El último conjunto de la protagonista de Velvet Colección tiene como elementos principales las piezas favoritas de Paula Echevarría; las que la convierten en una it girl de confianza. Se trata de un look formado por un vestido firmado por Fetiche Suances de estampado bohemio, uno de los patrones favoritos de la actriz. Con mandalas y elaborado en cashemire con detalles de terciopelo y lúrex de plata, la prenda presenta un bajo asimétrico, siendo corto por delante y más largo en la zona trasera. Una pieza que ha combinado de la mejor forma con unas botas mosqueteras de ante negro de Stuart Weitzman y el bolso Lady Dior, el que la casa francesa creó en homenaje a la princesa Diana de Gales.

Es, sin duda, el mejor look premamá que Paula Echevarría ha llevado hasta la fecha. Sin embargo, también coincide con que es uno de los más caros. El vestido, aun rebajado, tiene un precio de 132,30 euros; las botas cuestan 850 euros; y el bolso, nada más y nada menos que 3.200. Un total de 4.182,30 euros que no puede gustarnos más. ¡Aunque no podamos permitírnoslo!