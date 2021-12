Con la llegada del invierno, muchas somos las personas que buscamos la comodidad y el abrigo en nuestras prendas y escogemos lo que sea más ligero y rápido a la hora de buscar en nuestro armario. Además, con la rutina y el ritmo de vida tan ajetreado que llevamos, queremos simplicidad en nuestros looks y nos olvidarnos de los incómodos tacones. Buscamos una opción de calzado más versátil y sobre todo cómoda, que nos ayude a pisar fuerte y a sobrellevar los días con energía.

Fue entonces cuando, buscando a través de la red, me topé con Yuccs, una firma de calzado española que tenía miles de reviews positivas. Lo que más repetían sus clientes era “comodidad, versatilidad y ligereza” justo lo que estaba buscando! Así que sin dudarlo entré en su web y de repente, amor a primera vista! Aunque tienen zapatillas ideales, me decanté por su nuevo lanzamiento, las Merino Casual Boot, unas botas de lana merina que repelen el agua, calentitas, y muy ligeras, apenas 300gr. Este calzado cumplía con todos los requisitos que buscaba, ayudándome a pasar los días más nublados en la ciudad porque son todoterreno.

No tardé en recomendárselas a mis amigas y su respuesta fue inmediata, poco después ya las llevaban puestas! Están encantadas y no dudan en llevarlas en los días más fríos, además han sabido combinarlas con cualquier prenda.

Esta marca ya se ha convertido en mi marca de referencia no solo porque su objetivo sea buscar la comodidad y el estilo, sino también porque es una absoluta defensora de los materiales naturales de calidad. La lana merina, el bambú o la caña de azúcar forman parte de sus colecciones, con las que sin duda me iré haciendo poco a poco.

Yuccs la marca que más apoya y genera empleo dentro del comercio local

Otra de las cosas que más me gusta de esta firma es que apoyen al comercio local. Yuccs sin duda, cumple con todos los requisitos en los que me fijo, ya que son diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche, por que la convierte en una marca 100% española. Ha generado empleo a muchas familias que se dedican con mimo y con un cuidado especial a fabricar este tipo de calzado.

Su objetivo principal ha sido satisfacer las necesidades de sus clientes, y en particular, yo no puedo estar más contenta y agradecida. Su calzado es elegante, no pasa de moda, y consigo combinarlo con cualquier outfit. Definitivamente se han ganado a pulso el título de las zapatillas más cómodas del mundo y no me extraña, porque realmente cumplen lo que prometen

Hazte con ellas y regala Yuccs estas navidades

Nos encontramos en fechas muy señaladas y especiales para muchos de nosotros en los que la ilusión, las ganas de juntarse toda la familia y el amor entre todos se palpa. Las calles llenas de luces y la decoración en todas las casas llegan con los árboles de navidad y los regalos que nos dejan debajo del árbol y en la chimenea.

Si aún no sabes que regalar, apuesta por las zapatillas más cómodas del mundo y triunfa con un detalle único que seguro que a nadie más se le ocurrirá. Entra en www.yuccs.com y elige tus «sneakers» favoritas. Dado el éxito de su nuevo lanzamiento, y a su limitada producción, ya hay lista de espera en algunos modelos para ser los primeros en hacerse con las botas y no quedarse sin ellas.

Los envíos y las devoluciones son gratuitas y además las puedes probar durante 30 días sin compromiso y, si no te convencen, te devuelven el dinero. No olvides que comprando Yuccs estás ayudando al futuro de la moda española y a muchas familias que viven de ella.