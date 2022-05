Aunque esta semana parece que todo se mueve entorno a los trajes de flamenca, también hay vida fuera del Real de la Feria de Abril y, como casi siempre, ha sido Tamara Falcó la que nos ha dejado ese look perfecto, entre casual y elegante, que tiene a su blazer como gran protagonista. La marquesa de Griñón ha tirado de los básicos de su armario y ha vuelto a triunfar con un outfit de entretiempo, ideal para estos días más fresquitos que estamos teniendo en este comienzo de mayo.

Tamara estuvo disfrutando de unas románticas vacaciones en Filipinas junto a su novio, Íñigo Onieva, a donde viajó con una maleta repleta de las prendas de verano más estilosas, pero ya de vuelta a la rutina en Madrid la hemos visto con uno de sus inspiradores looks que desearán las pijas más clásicas. Un conjunto de prendas que todas tenemos en nuestro armario, pero a las que ella sabe dar ese toque especial.

Una blazer y un pantalón vaquero, así consigue Tamara Falcó el mejor look de entretiempo

Tamara tiene un estilo clásico que nos encanta. Y no hay nada más clásico para abrigarnos en los días de entretiempo que una blazer. La hija de Isabel Preysler ha elegido una americana de su gran amigo Avellaneda en tono teja, de doble botonadura y cuello esmoquin confeccionada en lana fría, como prenda central de su look. La blazer nos ha encantado, pero si el precio de 597 euros te resulta excesivo (aunque se trate de una prenda que puedes tener en tu armario por los siglos de los siglos sin que se pase de moda), hemos buscado en Zara una versión a la que tampoco vas a poder resistirte.

Tamara ha completado su look con unos vaqueros flare de la firma Alter Made y una camisa masculina de rayas blanca y azul. El resultado es un look ‘muy Tamara’, que sabe perfectamente que la combinación de prendas básicas es siempre la mejor elección y nosotras no podemos estar más de acuerdo. Un estilo heredado de su madre, que también ha llevado a su faceta de diseñadora y que las pijas de toda la vida aman por encima de todo.

De los fogones al talle de costura

La marquesa de Griñón se enamoró de la cocina tras ganar el concurso de MasterChef Celebrity, pero sin dejar de lado la moda, su otra gran pasión. En la última colección que ha creado, en colaboración con Pedro del Hierro, vemos vestidos ideales para un look de invitada, que ella misma lució en la boda de su primo Álvaro Falcó con Isabelle Junot.

La socialité es hoy una de las mujeres más elegantes de nuestro país, con un estilo clásico, elegante y con un punto sofisticado, de lo más inspirador. Su último look nos vuelve a dejar claro que siguiéndole la pista no nos vamos a equivocar nunca.