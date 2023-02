Todos y cada uno de los looks que luce Tamara Falcó cuentan con nuestro particular análisis al detalle de cada una de sus prendas y complementos. El estilismo elegido para acudir a misa con su prometido, Íñigo Onieva, no ha sido una excepción. La hija de Isabel Preysler lució un abrigo de paño en color gris marengo, camiseta básica blanca, pantalones de piel y zapatillas deportivas 'chunky'. Un estilismo aparentemente normal pero que ha causado un revuelo entre los más conservadores.

Tamara es una persona muy creyente. Siempre que tiene ocasión habla sin tapujos de las celebraciones religiosas a las que acude cada semana y lo importante que es la fe en su vida. Su futuro marido también es cercano al catolicismo, y suelen participar juntos de las conmemoraciones. De hecho, en el post de hoy, verás al futuro matrimonio entrando a la Iglesia de Santa Bárbara, un lugar muy importante para ambos porque está a escasos metros de la casa que compartían cuando empezaron su relación y es el lugar de culto al que acudían juntos durante los primeros meses de su noviazgo.

Aunque ahora la pareja está inmersa en la cuenta atrás para su boda y volcada con todos los preparativos del enlace, que tendrá lugar el próximo 8 de julio en Madrid, no dudan en sacar tiempo para ir a su cita semanal con la fe.

Tamara Falcó no acierta con su look para ir a la iglesia, pero va cargado de tendencias

Tamara es aristócrata, influencer, empresaria, cocinera, diseñadora de moda y, ante todo, creyente defensora férrea de incorporar a la vida prácticas religiosas como el rezo del rosario o la misa. Reconoce que estos hábitos la ayudan a estar en paz con ella misma. Su amor por la fe católica la ha llevado hasta a diseñar una medalla de la Virgen María para Tous, una pieza que se ha convertido en la favorita de su joyero y que pocas veces se quita de su cuello.

Con este historial, la hermana de Ana Boyer es la mejor inspiración para fichar un estilismo para un evento cargado de solemnidad. Para su cita religiosa, Tamara ha apostado por la sencillez en su look, pero con un estilo demasiado deportivo para una reunión de estas características. Pero, aunque su conjunto haya sido demasiado desenfadado para una ceremonia sagrada, ha aprovechado la ocasión para sacar del armario varias de las tendencias que están pisando fuerte esta temporada.

No lleva su 'mejor traje', pero sí va vestida de forma sencilla para la ocasión. A nosotras el conjunto en totalidad nos parece de lo más trendy, aunque bien es cierto que las zapatillas de deporte no son el calzado más formal.

Pantalón holgado, abrigo de paño y deportivas con plataforma

Aunque la moda es libre, en los lugares de culto no son bien recibidos los vestidos cortos, las camisetas de tirantes y tampoco los escotes muy llamativos. Su look, formado por un abrigo corto y pantalones holgados de efecto cuero, puede ser la opción perfecta para ir a la Iglesia en los días más fríos del año. Sin embargo, Tamara podría haber cambiado las zapatillas deportivas por un par de zapatos de salón o unas botas de caña alta para añadir más sofisticación al conjunto.

Eso sí, ha desaprovechado la oportunidad para presumir de anillo de compromiso, después de que Íñigo Onieva lo modificara para esta segunda petición de matrimonio.