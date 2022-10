Madrid, con la Plaza de toros de Las Ventas como escenario, se convirtió ayer en el epicentro de la música, acogiendo una de las noches más especiales para la música en español: Los Latin Grammy Acoustic Sessions. Hasta allí acudieron algunos de los artistas más reconocidos de nuestro país y muchas otras personalidades e influencers que no quisieron perderse la gran noche: Edurne, Chanel Terrero, Lola Índigo o Anita Matamoros fueron algunas de las celebrities que desfilaron por la alfombra roja mostrando su estilo propio.

Los Latin Grammy Acoustic Sessions son la antesala de los Premios Grammy Latinos, que se celebrarán el próximo 17 de noviembre en Las Vegas y a los que hay varios artistas españoles nominados: Rosalía, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, C. Tangana, Pol Granch, Fito y Fitipaldis o el grupo Vetusta Morla. La cita previa a la gran gala acogió un concierto de la cantante estadounidense Becky G y del cantante español Pol Granch, ambos nominados a los grandes premios de la música latina, que dieron un gran espectáculo. Pero, además de la música, la moda fue la otra gran protagonista de la noche…

Los looks de los Latin Grammy Acoustic Session

Una de las mejores vestidas de la noche fue, sin duda, Edurne. La cantante ya nos sorprendió hace unas semanas con un vestido negro súper explosivo en Cannes y, esta vez, ha vuelto a brillar con luz propia. También enfundada en un vestido negro, pero esta vez con transparencias y encajes, ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la alfombra roja de Las Ventas.

Otra de las protagonistas fue la invitada internacional, Becky G, que acudió al evento con un conjunto negro muy elegante en el que destacaba la blazer joya llena de pedrería, que acaparó las miradas de todos los asistentes. El estilismo de Soraya Arnelas también fue uno de los más comentados de la noche. La cantante escogió un vestido de espalda abierta y cuello halter repleto de lentejuelas moradas.

En el evento también pudimos ver a Anita Matamoros, que no quiso perderse la gran noche y acudió con un outfit que no pasó desapercibido. La influencer optó por un vestido mini negro con la espalda al aire, que combinó con largo abrigo verde lima. Para rematar el look, añadió un gran collar de perlas y unos tacones blancos, aunque lo que más destacó fue su original peinado.

Pero, además de estos, hubo otros muchos estilismos que nos sorprendieron y que analizamos en nuestra galería: Chanel Terrero, Estela Grande, Lola Índigo… ¡Sigue bajando y no te los pierdas!