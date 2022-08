Llevamos semanas avisando de que el rosa se va a convertir en el color más usado de la temporada otoño-invierno. No es casualidad que firmas de altos vuelos como Valentino o firmas low cost como Zara, Mango o H&M hayan apostado con el rosa, gran parte de sus colecciones se centran en este color tan llamativo. Algunas celebrities se han adelantado a la tendencia y ya la han llevado durante el verano. Habíamos pasado por alto uno de los duelos de estilo más esperados, pero estaba ahí, delante de nuestros ojos. Makoke y Marta López Álamo se han dejado ver con el mismo vestido de Shein, con una pequeña diferencia, pero el match ha sido flagrante.

Los vestidos de punto ancho que dejan ver el cuerpo han sido todo un boom durante los meses veraniegos. No hemos dejado de verlos en moda ibicenca. Este tejido es uno de los más atrevidos y es una tendencia que el street style ha sabido rescatar para darle una nueva vida. El crochet ha sido un must have de verano, al que se le están agotando las pilas con la llegada de septiembre. Algunas han aprovechado para darle una última oportunidad antes de la llegada del otoño, veámoslo.

Makoke y Marta López Álamo nos advierten de la tendencia de la temporada con su vestido

La actual novia de Kiko Matamoros y su ex pareja parece que tienen más en común de lo que parece. Al menos, en cuestión de gustos, se han acercado mucho. Marta López Álamo fue la primera en llevar un vestido de Shein de punto grueso en un rosa fucsia muy chillón. Su prenda se acercaba más a la tendencia del cut out con un escote en pico unido por una anilla central y dos aberturas en la parte de la cintura.

Makoke, semanas después, se decidió por la misma prenda con un escote halter, un corte más clásico y que enseñaba menos carne que el de Marta. Ambos tenían una sujeción en la espalda con tiras anudadas, el mismo largo y exactamente el mismo color. En este duelo de estilo hubo pocas variaciones. Marta le dio su toque personal con un sombrero de estilo cowboy, al que no deja de darle oportunidades y unas sandalias de Hermès, en su modelo Orán, un clásico.