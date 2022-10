Muchas veces nuestras influencers favoritas lucen la misma prenda en dos estilismos completamente opuestos. Nos encanta la versatilidad con la que el mismo vestido crea dos looks que no tienen nada que ver. Hoy les ha tocado batirse en duelo a Rocío Osorno y a Laura Matamoros. Dos jóvenes y un vestido. ¿Cuál ha sido el look ganador?

Aunque ambas son dos perfectas prescriptoras de moda, un detalle puede convertir a cualquiera de las dos en tiunfadoras con su outfit. Las dos instagramers optaron por un vestido con apliques de pedrería súper brillante y espectacular, pero cada una reflejó su personalidad en el total look.

Laura Matamoros opta por el estilo casual, Rocío Osorno por lo clásico

La hija de Kiko Matamoros eligió un look más casual, pero que funcionó a la perfección. Sobre el vestido de pedrería, la instagramer se decantó por una blazer oversize en color beige con grandes solapas y hombreras. El color combinaba muy bien con las piedras del vestido, pero sin duda, el calzado jugó un papel importante en su outfit. Laura finalizó su look calzándose unas botas estilo cowboy de media altura y en color blanco para darle un punto cañero al vestido.

Por su parte, Rocío Osorno eligió un estilismo más clásico y combinó su vestido con una camisa blanca que cubría su escote y sus brazos. Con este tipo de elecciones podrás usar la prenda en más de una ocasión y darle más salidas a un diseño de fiesta. Además de este puntazo, la diseñadora agregó unas botas negras de caña alta de Prada que le quedaban muy bien y que son la última tendencia en calzado. Para ponerle la guinda al look, la sevillana incorporó un bolso de la misma firma negro y con apliques metalizados que encajaban con el vestido y con las magníficas botas.

Desliza para ver ambos looks en la galería y, haz tus apuestas, nosotras ya tenemos ganadora de este duelo de estilo.