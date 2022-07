El gel refrescante After Sun de Corine de Farme es un producto reparador de rostro y cuerpo de origen natural tras la exposición solar. Tiene un aroma a flor de monoï espectacular que le ha encantado a Alejandra. Una textura súper acuosa e hidratante que se absorbe muy rápido y no deja sensación grasa en la piel. Un must de verano que no podrás dejar de utilizar en toda la temporada.