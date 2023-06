La Real Fábrica de Tapices de Madrid congregó a un gran número de celebrities durante la celebración de la segunda edición de los premios más ‘eco’ de una revista de moda, que tienen como objetivo la conciencia para la sostenibilidad. Al caer la tarde los invitados asistieron al evento y, claro, pudimos ver un desfile de modelitos y tendencias que no podemos pasar por alto. Una de las más esperadasfue Elsa Pataky que viajó desde Australia en compañía de su marido, Chris Hemsworth.

Por la alfombra roja, también, vimos muchos otros invitados a la fiesta: Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Eugenia Osborne o Jaydy Mitchel posaron espectaculares. Una celebración que se convirtió en una de las mejores fiesta de la primera, en la que todas nos deleitaron con sus galas.

Como siempre que las famosas acuden a una fiesta revolucionan el mundo de la moda a base de tendencias que, si no es por ellas, mucha veces nosotras no llevaríamos. Elsa Pataky se ha hecho toda una experta en lucir vestidos de palabras de honor. Y es que casi siempre que acude a eventos importantes apuesta por diseños que dejan libre toda su perfecta zona del cuello y la clavícula.

Otro de los aciertos estilísticos de la noche es ir vestida con diseños plagados de brillos como el de Sara Carbonero, una tendencia que ya hemos visto en muchas otras ocasiones. La periodista, como buena experta en estilo, nos sorprendió con un vestido de Stella McCartney, de la colección sostenible que incluye cristales a lo largo de toda la pieza.

Elsa y Sara no han sido las únicas que acertaron de pleno con sus looks, también vimos otros modelitos de infarto paseándose por el photocall.