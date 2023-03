Analizamos los looks de invitada de las asistentes a la gran boda en Sevilla de Teresa Baca y Álvaro Torres Calderón.

Como cada marzo, la temporada de bodas, bautizos y comuniones ha empezado, y por todo lo alto. Teresa Baca y Álvaro Torres Calderón se han dado el 'sí, quiero' en la capital de Andalucía, ciudad natal de amb0s y enclave perfecto para celebrar sus nupcias. Después de tres años de noviazgo, el empresario relacionado con el mundo del deporte le pidió la mano y sólo han contado con tres meses para la organización de este enlace. Aunque quieren casarse por la iglesia, la pareja ha celebrado su unión a través de una ceremonia civil, pero Álvaro necesita conseguir la nulidad de su primer matrimonio. Sea como sea, hoy, hemos disfrutado de esta unión que se ha convertido en una de las grandes bodas del año. Analizamos en detalle los looks de las invitadas a la boda de Teresa Baca y Álvaro Torres ¿quién fue la mejor vestida? Te lo contamos a continuación.

Antonio García y su hermano Fernando García han firmado el precioso vestido de novia de la periodista, que hace unos días se mostraba completamente entusiasmada con su diseño. Ambos modistos –y amigos íntimos de la novia– ya habían creado otro vestido para ella para asistir al enlace de su hermano, por lo que Teresa confiaba en ellos plenamente. El diseño ha cumplido todas las expectativas, pues la sevillana ya avisaba de que era sencillo pero muy personal y original. Suscribimos sus palabras, pues así ha sido, el vestido era increíble. Teresa Baca ha deslumbrado con un deslumbrante traje de novia digno de una princesa que ha completado con unos zapatos de Aquazurra.

Mar Flores y Carla Pereyra dos invitadas elegantes en la boda de Teresa Baca y Álvaro Torres

La novia es sobrina del jinete Luis Astolfi, el que fuera el primer novio de la infanta Elena de Borbón, y se ha codeado siempre con la crème de la crème. Por ello, entre sus invitados, no han podido dejar de asistir muchos rostros conocidos relacionados con el periodismo o el mundo del deporte. Entre las invitadas hemos podido ver desfilar con sus despampanantes vestidos de boda diurna a Carmen Lomana, Mar Flores, Carla Pereyra o Fiona Ferrer.

Mar Flores sorprendió con un estilismo de lo más chic. Gargantilla de brillantes, guantes y pamela XXL. Aunque el look amarillo de Carla Pereyra con tocado de redecilla a juego con los guantes no se quedaba atrás. La esposa de Diego Simeone lució un precioso vestido amarillo satinado –súper de moda– con abertura cut out en el pecho en diagonal que nos dejó boquiabiertas.

