Este año las campanadas nos ha dado mucho que analizar por los estilismos de las 5 maestras de ceremonia: Nieves Álvarez, Rosa López, Anne Igartiburu, Paz Padilla y Cristina Pedroche.

Nosotros hemos hablado está mañana con nuestro compañero y experto en estilismo y Peluquería, Manuel Zamorano, sobre los looks y las combinaciones que han llevado estas campanadas además que le hemos pedido que nos haga un ranking del 1 al 5 más espectaculares.

Este año nos ha dejado como cada año lo peor y lo mejor en los estilismos en una de las noches en las que todos estamos pendientes de cómo irán las protagonistas, aquí comienza mi ranking y comienzo por el top 1!

Tope 1: Nieves Álvarez

Para mi el top uno es para Nieves Álvarez y este vestido de Nicolás Montenegro un vestido de tul bordado con aplicaciones trabajadas en terciopelo y encaje francés con mini cristales de podo de poise y rematado con plumas de avestruz. Un sencillo recogido bajo que relaja lo espectacular de este vestido todo un acierto Nieves y enhorabuena Nicolas!!!

Vestido: @nicolas__montenegro

Zapatos: @manoloblahnik

Joyas: @bulgari

Maquillaje: @rrnegro para @yslbeauty

Top 2: Anne Igartiburu

Llevar un Lorenzo Caprile es acertar siempre de pleno! Anne no podía estar más espectacular y es que menos es mas, un dos piezas corpiño y Pantalón y un Maxi abrigo de aire japonés en rojo y fucsia una combinación que solo Caprile sabe hacer, el maquillaje y la peluquería un 10 David Deibis lo creo y fue un acierto la cóleta y el detalle de Lladró unos pequeños pájaros y esa piel resplandeciente y fresca muy reñido de hecho ,creo que nieves y Anne son un top número uno mis ganadoras!!

Vestido: @lorenzocaprile

Zapatos: @exeshoes_spain

Joyas: @lladro

Maquillaje: @daviddeibis

Top 3: Rosa López

Top tres es para Rosa López un acierto este vestido con escote asimétrico está inspirado en el logo de caritas y confeccionado en lentejuela tridimensional y mangas abullonadas si le resta puntos el pelo nada favorecedor esas ondas tan pegadas pero un merecido tercer puesto enhorabuena Sergi Regal.

Vestido: @sergi_regal

Maquillaje: @anaperezmakeup

Top 4: Paz Padilla

Mi top cuatro es para una paz Padilla con un vestido muy poco favorecedor de cuello cerrado mangas imposibles y falda en tul dé seda con cristales en aurora boreal una princesa que patinó de lleno, el pelo y el maquillaje le resto todavía más puntos a este vestido de Alejandro de Miguel que se salvó al quitarlo y tener otra opción debajo. Pásanos de ser la señorita Rottenmeier en blanco a querer ir de sofisticada y súper pivón con trasparencias error máximo.

Vestidos: @alejandrodemigueloficial

Maquillaje y peluquería: @alba.arance

Fotografía: @medina_photo

Top 5: Cristina Pedroche

Mi cuarto puesto es para pedroche , no sé por dónde empezar por qué no le falta un perejil a esta ensalada de cosas!!!!! Un abrigo libélula que no podía moverse una colota y un casco poco favorecedores y la expectación de ver que levaba este año debo de todo ese conglomerado de cosas y…….. sorpresa un modelo de Manuel piña de hace 30 años primavera verano 1991, una especie de marciana rara con zapatos de Manuel Albarrán para mi un insuficiente en toda regla pero si lo que querían es que se hablara lo han conseguido!!!!!

Zapatos: @manuelalbarranoficial

Maquillaje: @caroli_makeup

Peluquería: @_oscarlozano

Vestido: Manuel Piña

Estilismo: @josietv