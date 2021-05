Pilar Rubio ha lanzado su segunda colección de moda de baño junto a la firma Selmark y para presentarlo ha lucido un bañador a modo de top

El verano está a la vuelta de la esquina y ya en algunas de las playas de nuestro país se va notando la afluencia. Aprovechando los primeros rayitos de sol y que algunos termómetros marquen altas temperaturas, son muchas las famosas que ya han sacado a la luz sus nuevos bañadores y biquinis. Este miércoles, Pilar Rubio ha presentado su segunda colección cápsula de baño diseñada en colaboración con la firma gallega Selmark. Para hacerlo ante los medios de comunicación que han sido convocados ha elegido un bañador a modo de top. Una idea genial que puedes copiar para darle una segunda vida a tus prendas de moda de baño.

Pilar Rubio nos anima a lucir la moda de baño, también en la calle

Pilar Rubio ha lucido el bañador Dream de su nueva colección de moda de baño. Un diseño de escote halter, sin aro y de estampado de cachemire en tonos súper veraniegos, que lo convierten en una pieza alegre y llena de vida. Lo ha combinado con una falda larga de gasa, y con mucho mucho movimiento, con un estampado muy similar al del bañador y unas sandalias en rosa claro. La pieza de baño ya está disponible en la página web por 96,95 euros. ¿Lo más? Lucirlo a modo de top.

Son muchas las famosas a las que hemos visto lucir sus bañadores como si de un body se tratara; mientras que otras optan por las partes superiores de un bikini a modo de crop top. Las ideas son infinitas y esta opción es perfecta para tus salidas nocturnas cerca del mar o en una terraza. Ahora que llega el verano, son muchas las ocasiones que tendrás para llevar la moda de baño, también en la calle. Una idea original e ideal que es fácil de copiar. Así, además, le darás una segunda vida a tu ropa de baño.

Estos son los modelos que ha diseñado la colaboradora de televisión

De hecho, Pilar Rubio nos anima a todas a sacar nuestra moda de baño a la calle: «¡Este verano os propongo sacar el bañador a la calle! No solo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no solo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo. Y es que una de las cosas que más me gusta de la colección es su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!», ha asegurado.

Pilar Rubio ha sido la encargada de diseñar estos modelos, que se convertirán en tus favoritos de este verano. «Tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos. He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante», ha asegurado. Os mostramos su look y los diseños de la presentadora de televisión.

Vídeo: Selmark