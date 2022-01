La Familia Real británica está viviendo unos tiempos convulsos. Aunque los duques de Sussex continúan dando quebraderos de cabeza a la familia desde Estados Unidos, ahora es el príncipe Andrés el que ha puesto a los Windsor en la situación más comprometida, después de que un juez en el país norteamericano haya dado vía libre para que se juzgue al duque de York por abusos a una menor. Entre tanta crisis, son los duques de Cambridge la joya de la corona, que buscan con su trabajo conseguir el cariño y respeto de los ingleses. En primer acto conjunto en 2022 visitaron el Foundling Museum de Londres, que cuenta la historia del Foundling Hospital, la primera organización benéfica para niños del Reino Unido. Kate Middleton conquistó con su sonrisa y con su look, que tiene el mejor truco para parecer más delgada (aunque ella no lo necesite).

La duquesa de Cambridge optó un look básico working girl para visitar la institución de la que es patrona, con un jersey cisne ceñido con detalles de botones dorados, de Zara, y unos pantalones palazzo de talle alto hasta tocar el suelo, de la firma Jigsaw. La prenda más potente de su estilismo fue su abrigo ligeramente entallado, en un azul vibrante, que estrenó en 2020 y del que se desconoce la firma.

Como joyas, su inseparable anillo de brillantes y zafiro de compromiso y unos pendientes de aro de la firma Accesorize, de solo dos euros.

Kate Middleton sabe como parecer más delgada y esbelta con su estilismo

Aunque la futura reina de Inglaterra tiene una figura muy esbelta y no necesita ningún truco, con su último estilismo nos ha demostrado cómo se consigue parecer más alta y delgada. Para empezar,h a recurrido al monocolor, la mejor forma de disimular las curvas, y a un tono oscuro (ya sabemos que el negro es el mejor color si pretendemos crear el efecto de afinar la silueta, aunque en su caso recurrió al navy).

Pero el look tenía otros pequeños y perfectos detalles de estilo que no nos han pasado desapercibidos. Kate ha elegido un cinturón de piel labrada para marcar más la silueta y los pantalones anchos, con la mejor línea para estilizar y alargar las piernas.

Ella no lo necesita, pero copia sus trucos a la hora de elegir tu estilismo si quieres parecer un poquito más delgada.

Deslumbrante y siempre perfecta

Kate Middleton acaba de cumplir 40 años y la madurez no ha hecho más que darle seguridad y convertirla en una de las royals más admiradas. La duquesa de Cambridge ha sabido adaptar perfectamente su estilo a las obligaciones institucionales, en una combinación magistral del clasicismo con los toques de tendencia.